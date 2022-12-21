Известный кулинар озвучил простой рецепт сочного бифштекса с яйцом

Список ингредиентов

Чтобы повторить рецепт бифштекса с яйцом от шеф-повара, вам понадобятся:

телячий фарш - 1 кг

лук - 1 шт.

соус ворчестер (устерский соус) - несколько капель

перец черный, соль, кориандр

сливочное масло - 50 г

подсолнечное масло - 50 мл

яйца - 3 шт.

маринованные огурцы - 6-7 шт.

помидоры черри - 10 шт.

лук зеленый - 3-4 перьев

чеснок - 3-4 зубчика

чабрец

багет - 5-6 кусков

Ингредиенты для бифштекса с яйцом (кадр с видео / Утро Дома)

Пошаговый рецепт приготовления бифштекса с яйцом

Для начала нужно измельчить лук и смешать его с телячьим фаршем. Затем добавьте к смеси несколько капель соуса ворчестер, перец, кориандр и соль. Тщательно перемешайте и сформируйте бифштекс.

Жарить бифштексы нужно на сковороде на сливочном масле с веточкой чабреца и чесноком.

На другой сковороде поджарьте яичницу.

Подавайте бифштекс с жареным яйцом, куском багета, помидорами черри и маринованным огурцом. Это очень вкусно!