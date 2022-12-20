Если пересолили блюдо: полезные советы, которые помогут спасти еду

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с досадой, когда приготовленное блюдо оказалось пересоленным. Но даже такую пищу можно спасти и сделать ее вкусной.

О том, какие простые методы помогут убрать излишнюю соль из блюд, рассказываем в материале ниже.

Как спасти соусы и супы

Если пересолили соус или подливку, то добавьте к блюду несколько столовых ложек воды и доведите до кипения. Тогда попробуйте и определите, удовлетворяет ли вас вкус теперь.

Однако такой вариант не следует применять к первым блюдам. От воды суп или бульон станет мутным и потеряет вкус.

Сахар, мед и сладкие овощи способны убрать излишнюю соль. Поэтому следует их добавить в соусы или в суп. Однако очень важно не переборщить.

Жирные сливки, сметана, кокосовое молоко или авокадо сбалансируют пересоленный вкус супа или соуса. Добавьте ложку сметаны или ломтик спелого авокадо в блюдо.

Некоторые продукты обладают абсорбирующими свойствами - они способны поглощать соль. Сюда можно отнести картофель, крахмалистые крупы, макаронные изделия, свежую зелень. В пересоленный суп можно положить несколько измельченных картофелин или всыпать 100-150 г риса - эти составляющие поглотят лишнюю соль.

Если по рецепту эти ингредиенты не входят в блюдо, то положите картофель целым, чтобы потом его можно было легко вынуть. А крупы можно поместить в тканевый мешочек, который после приготовления следует убрать из супа.

Как спасти мясные и рыбные блюда

Мясные и рыбные блюда поможет спасти любой кислый продукт. Попытайтесь добавить немного лимонной кислоты, уксуса или горчицы. Но добавляйте их в совсем маленьких дозах, по другому совсем испортите блюдо.

Пересоленное мясо или рыбу также можно залить сметанным соусом, довести до кипения и немного потушить.

Неплохой вариант - переработка испорченного блюда в начинку для пирога. Если добавите овощи и крупы, то сбалансируете вкус соли.

В пересоленный фарш можно добавить тертый сыр, картофель, лук, кабачок, морковь или отварной рис.

Также слишком посоленное мясо и рыбу можно подать с кашей из круп, несоленым пюре или тушенными без соли овощами. В сочетании эти блюда будут смаковать гармонично.

Если нет времени, чтобы переработать пересоленное блюдо, подайте его с игристым вином или шампанским. Содержащиеся в этом алкоголе пузырьки нейтрализуют излишнюю соленость на языке.

Как спасти крупу

Пересоленные овощи, крупы, макароны можно промыть водой или повторно залить водой и довести до кипения. Тогда на несколько минут оставить блюдо. Вода впитает излишнюю соль.

Как вариант, можно подать эти гарниры с едва посоленными блюдами, чтобы сбалансировать вкус.