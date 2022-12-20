Сырная тарелка на новогодний стол, которую гости разметут сразу (видео)
Новый год уже не за горами, а это значит, что самое время определиться с праздничным меню. Лучшим вариантом является приготовить несколько закусок, чтобы заполнить ими стол. К тому же они всегда быстры и просты в приготовлении.
Рецептом сразу трех закусок всего из одного продукта делятся на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.
Первая закуска - запеченный сыр
Составляющие
Для первой сырной закуски возьмите:
- 1 сыр. Идеально подойдет мини-бри
- 1 зубчик чеснока
- орегано
- розмарин
- оливковое масло
- 1/3 багета
Приготовление
Сделайте в сыром неглубокие надрезы и вставьте в них кусочки чеснока. Выложите его на противень, а вокруг - тонко нарезанный багет. Посыпьте всю эту красоту специями, полейте растительным маслом и запекайте при 200 градусах 15 минут.
Подавайте на большой круглой тарелке, чтобы гости могли свободно брать ломоть хлеба и обмакивать его в расплавленный сыр.
Запеченный с багетом сыр бри (фото: instagram.com/marynly77)
Вторая закуска - сыр фри
Ингредиенты
- 1 сыр по вашему вкусу
- 2 яйца
- мука
- панировочные сухари
- 200-300 мл масла
Как готовить
Нарежьте сыр небольшие кусочки и запанируйте. Затем кусочки сыра обваляйте в муке, затем в предварительно взболтанных яйцах, панировочных сухарях, и напоследок - снова в яйцах и сухарях.
После того как процесс панировки будет завершен, жарьте кусочки сыра на умеренном огне до золотистости.
Хрустящий и нежный сыр фри (фото: cookorama.net)
Третья закуска - роскошные канапе
Для приготовления канапе можно опираться только на свою фантазию и добавить желаемые ингредиенты. А наша вариация будет такой:
- сыр бри
- оливки
- мясо по вашему вкусу - хамон, прошутто, нарезка салями
Теперь просто порежьте все квадратиками и нанизывайтесь на шпажки. Вкусная и быстрая закуска к новогодним напиткам готова!
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