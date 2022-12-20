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Сырная тарелка на новогодний стол, которую гости разметут сразу (видео)

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Вторник 20 декабря 2022 19:22
Сырная тарелка на новогодний стол, которую гости разметут сразу (видео) Простая закуска к новогоднему столу из одного ингредиента (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Новый год уже не за горами, а это значит, что самое время определиться с праздничным меню. Лучшим вариантом является приготовить несколько закусок, чтобы заполнить ими стол. К тому же они всегда быстры и просты в приготовлении.

Рецептом сразу трех закусок всего из одного продукта делятся на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.

Первая закуска - запеченный сыр

Составляющие

Для первой сырной закуски возьмите:

  • 1 сыр. Идеально подойдет мини-бри
  • 1 зубчик чеснока
  • орегано
  • розмарин
  • оливковое масло
  • 1/3 багета

Приготовление

Сделайте в сыром неглубокие надрезы и вставьте в них кусочки чеснока. Выложите его на противень, а вокруг - тонко нарезанный багет. Посыпьте всю эту красоту специями, полейте растительным маслом и запекайте при 200 градусах 15 минут.

Подавайте на большой круглой тарелке, чтобы гости могли свободно брать ломоть хлеба и обмакивать его в расплавленный сыр.

Сырная тарелка на новогодний стол, которую гости разметут сразу (видео)

Запеченный с багетом сыр бри (фото: instagram.com/marynly77)

Вторая закуска - сыр фри

Ингредиенты

  • 1 сыр по вашему вкусу
  • 2 яйца
  • мука
  • панировочные сухари
  • 200-300 мл масла

Как готовить

Нарежьте сыр небольшие кусочки и запанируйте. Затем кусочки сыра обваляйте в муке, затем в предварительно взболтанных яйцах, панировочных сухарях, и напоследок - снова в яйцах и сухарях.

После того как процесс панировки будет завершен, жарьте кусочки сыра на умеренном огне до золотистости.

Сырная тарелка на новогодний стол, которую гости разметут сразу (видео)

Хрустящий и нежный сыр фри (фото: cookorama.net)

Третья закуска - роскошные канапе

Для приготовления канапе можно опираться только на свою фантазию и добавить желаемые ингредиенты. А наша вариация будет такой:

  • сыр бри
  • оливки
  • мясо по вашему вкусу - хамон, прошутто, нарезка салями

Теперь просто порежьте все квадратиками и нанизывайтесь на шпажки. Вкусная и быстрая закуска к новогодним напиткам готова!

Раньше мы писали рецепт невероятно вкусного и бюджетного салата со шпротами.

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