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Відомий кулінар озвучив простий рецепт соковитого біфштекса з яйцем

Біфштекс із яйцем (кадр з відео / Ранок Вдома)
Автор: Тетяна Самарук

Біфштекс з яйцем - це ніби й проста страва з високою поживністю, але її можна перетворити у щось незвичайне і надзвичайно смачне.

Як швидко, але правильно готувати цю популярну у всьому світі страву зі смаженої яловичини, розповів і показав відомий кулінар Чаба Бакош в ефірі програми "Ранок Вдома".

Список інгредієнтів

Щоб повторити рецепт біфштексу з яйцем від шеф-кухаря, вам знадобляться:

  • телячий фарш - 1 кг
  • цибуля - 1 шт.
  • соус ворчестер (вустерський соус) - кілька крапель
  • перець чорний, сіль, коріандр
  • вершкове масло - 50 г
  • соняшникова олія - 50 мл
  • яйця - 3 шт.
  • мариновані огірки - 6-7 шт.
  • помідори чері - 10 шт.
  • цибуля зелена - 3-4 пірʼїни
  • часник - 3-4 зубчики
  • чебрець
  • багет - 5-6 шматків

Інгредієнти для біфштексу з яйцем (кадр з відео / Ранок Вдома)

Покроковий рецепт приготування біфштексу з яйцем

Для початку треба подрібнити цибулю і змішати її з телячим фаршем. Потім додайте до суміші кілька крапель соусу ворчестер, перець, коріандр і сіль. Ретельно перемішайте і сформуйте біфштекси.

Смажити біфштекси треба на пательні на вершковому маслі з гілочкою чебрецю і часником.

На іншій пательні підсмажте яєчню.

Подавайте біфштекс зі смаженим яйцем, шматком багета, помідорами чері та маринованим огірком. Це дуже смачно!

Раніше ми озвучували корисні поради, які допоможуть врятувати будь-яку пересолену їжу.

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біфштексяйцакулінар