Відомий кулінар озвучив простий рецепт соковитого біфштекса з яйцем

Біфштекс з яйцем - це ніби й проста страва з високою поживністю, але її можна перетворити у щось незвичайне і надзвичайно смачне.
Як швидко, але правильно готувати цю популярну у всьому світі страву зі смаженої яловичини, розповів і показав відомий кулінар Чаба Бакош в ефірі програми "Ранок Вдома".
Щоб повторити рецепт біфштексу з яйцем від шеф-кухаря, вам знадобляться:
Інгредієнти для біфштексу з яйцем (кадр з відео / Ранок Вдома)
Для початку треба подрібнити цибулю і змішати її з телячим фаршем. Потім додайте до суміші кілька крапель соусу ворчестер, перець, коріандр і сіль. Ретельно перемішайте і сформуйте біфштекси.
Смажити біфштекси треба на пательні на вершковому маслі з гілочкою чебрецю і часником.
На іншій пательні підсмажте яєчню.
Подавайте біфштекс зі смаженим яйцем, шматком багета, помідорами чері та маринованим огірком. Це дуже смачно!
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