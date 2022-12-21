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Известный кулинар озвучил простой рецепт сочного бифштекса с яйцом

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Среда 21 декабря 2022 18:25
Известный кулинар озвучил простой рецепт сочного бифштекса с яйцом Бифштекс с яйцом (кадр с видео / Утро Дома)
Автор: Татьяна Самарук

Бифштекс с яйцом - это вроде бы и простое блюдо с высокой питательностью, но его можно превратить во что-то необычное и необычайно вкусное.

Как быстро, но правильно готовить это популярное во всем мире блюдо из жареной говядины, рассказал и показал известный кулинар Чаба Бакош в эфире программы "Утро Дома".

Список ингредиентов

Чтобы повторить рецепт бифштекса с яйцом от шеф-повара, вам понадобятся:

  • телячий фарш - 1 кг
  • лук - 1 шт.
  • соус ворчестер (устерский соус) - несколько капель
  • перец черный, соль, кориандр
  • сливочное масло - 50 г
  • подсолнечное масло - 50 мл
  • яйца - 3 шт.
  • маринованные огурцы - 6-7 шт.
  • помидоры черри - 10 шт.
  • лук зеленый - 3-4 перьев
  • чеснок - 3-4 зубчика
  • чабрец
  • багет - 5-6 кусков

Известный кулинар озвучил простой рецепт сочного бифштекса с яйцом

Ингредиенты для бифштекса с яйцом (кадр с видео / Утро Дома)

Пошаговый рецепт приготовления бифштекса с яйцом

Для начала нужно измельчить лук и смешать его с телячьим фаршем. Затем добавьте к смеси несколько капель соуса ворчестер, перец, кориандр и соль. Тщательно перемешайте и сформируйте бифштекс.

Жарить бифштексы нужно на сковороде на сливочном масле с веточкой чабреца и чесноком.

На другой сковороде поджарьте яичницу.

Подавайте бифштекс с жареным яйцом, куском багета, помидорами черри и маринованным огурцом. Это очень вкусно!

Раньше мы озвучивали полезные советы, которые помогут спасти любую пересоленную пищу.

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