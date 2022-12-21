Известный кулинар озвучил простой рецепт сочного бифштекса с яйцом
Бифштекс с яйцом - это вроде бы и простое блюдо с высокой питательностью, но его можно превратить во что-то необычное и необычайно вкусное.
Как быстро, но правильно готовить это популярное во всем мире блюдо из жареной говядины, рассказал и показал известный кулинар Чаба Бакош в эфире программы "Утро Дома".
Список ингредиентов
Чтобы повторить рецепт бифштекса с яйцом от шеф-повара, вам понадобятся:
- телячий фарш - 1 кг
- лук - 1 шт.
- соус ворчестер (устерский соус) - несколько капель
- перец черный, соль, кориандр
- сливочное масло - 50 г
- подсолнечное масло - 50 мл
- яйца - 3 шт.
- маринованные огурцы - 6-7 шт.
- помидоры черри - 10 шт.
- лук зеленый - 3-4 перьев
- чеснок - 3-4 зубчика
- чабрец
- багет - 5-6 кусков
Ингредиенты для бифштекса с яйцом (кадр с видео / Утро Дома)
Пошаговый рецепт приготовления бифштекса с яйцом
Для начала нужно измельчить лук и смешать его с телячьим фаршем. Затем добавьте к смеси несколько капель соуса ворчестер, перец, кориандр и соль. Тщательно перемешайте и сформируйте бифштекс.
Жарить бифштексы нужно на сковороде на сливочном масле с веточкой чабреца и чесноком.
На другой сковороде поджарьте яичницу.
Подавайте бифштекс с жареным яйцом, куском багета, помидорами черри и маринованным огурцом. Это очень вкусно!
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