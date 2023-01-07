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Известный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фото

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Суббота 07 января 2023 16:37
Известный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фото Украинских звезд изобразили детьми (коллаж РБК-Украина, фото: Дмитрий Гук)
Автор: Татьяна Самарук

Известный художник и режиссер-постановщик шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Гук показал, как искусственный интеллект может превратить украинских звезд в детей. Он поделился забавными фото, сделанными через нейросеть Midjourney.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Как выглядят звезды

Художник растрогал изображениями Нади Дорофеевой, Тины Кароль, Джамалы, певицы Коли, Юлии Саниной, Павла Зиброва, Джерри Хейл, Олега Псюки, Alyona Alyona, группы TVORCHI и других.

В комментариях звезды, превращенные в детей, оставили свои впечатляющие реакции под постом художника. Пользователи также считают, что артисты стали похожи на сказочных персонажей из мультфильмов Диснея.

Больше всего украинцам понравился рисунок с Павлом Зибровым, Надеждой Дорофеевой и Тиной Кароль:

  • Какие красные;
  • Зибров топ;
  • Очень мило;
  • Маленький усатый Зибров - это просто победа;
  • Вау, это как сказочные персонажи из диснеевского мультфильма;
  • Надя такая милая.

Известный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фотоИзвестный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фотоИзвестный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фотоИзвестный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фотоИзвестный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фотоИзвестный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фотоИзвестный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фото

Художник Дмитрий Гук изобразил украинских звезд детьми (instagram.com/gukdmitriy)

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