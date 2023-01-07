Известный художник превратил украинских звезд в детей: невероятные фото

Известный художник и режиссер-постановщик шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Гук показал, как искусственный интеллект может превратить украинских звезд в детей. Он поделился забавными фото, сделанными через нейросеть Midjourney.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram .

Как выглядят звезды

Художник растрогал изображениями Нади Дорофеевой, Тины Кароль, Джамалы, певицы Коли, Юлии Саниной, Павла Зиброва, Джерри Хейл, Олега Псюки, Alyona Alyona, группы TVORCHI и других.

В комментариях звезды, превращенные в детей, оставили свои впечатляющие реакции под постом художника. Пользователи также считают, что артисты стали похожи на сказочных персонажей из мультфильмов Диснея.

Больше всего украинцам понравился рисунок с Павлом Зибровым, Надеждой Дорофеевой и Тиной Кароль:

Какие красные;

Зибров топ;

Очень мило;

Маленький усатый Зибров - это просто победа;

Вау, это как сказочные персонажи из диснеевского мультфильма;

Надя такая милая.

Художник Дмитрий Гук изобразил украинских звезд детьми (instagram.com/gukdmitriy)