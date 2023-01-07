Відомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фото

Відомий художник та режисер-постановник шоу "Танці з зірками" Дмитро Гук показав, як штучний інтелект може перетворити українських зірок на дітей. Він поділився кумедними фото, які зробив через нейромережу Midjourney.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram .

У коментарях зірки, яких перетворили на дітей, залишили свої вражаючі реакції під постом художника. Користувачі також вважають, що артисти стали схожими на казкових персонажів з мультфільмів Діснея.

Художник зворушив зображеннями Наді Дорофєєвої, Тіни Кароль, Джамали, співачки Коли, Юлії Саніної, Павла Зіброва, Джеррі Хейл, Олега Псюки, Alyona Alyona,гурту TVORCHI та інших.

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