Відомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фото
Відомий художник та режисер-постановник шоу "Танці з зірками" Дмитро Гук показав, як штучний інтелект може перетворити українських зірок на дітей. Він поділився кумедними фото, які зробив через нейромережу Midjourney.
Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Як виглядають зірки
Художник зворушив зображеннями Наді Дорофєєвої, Тіни Кароль, Джамали, співачки Коли, Юлії Саніної, Павла Зіброва, Джеррі Хейл, Олега Псюки, Alyona Alyona,гурту TVORCHI та інших.
У коментарях зірки, яких перетворили на дітей, залишили свої вражаючі реакції під постом художника. Користувачі також вважають, що артисти стали схожими на казкових персонажів з мультфільмів Діснея.
Найбільше українцям сподобався малюнок із Павлом Зібровим, Надією Дорофєєвою та Тіною Кароль:
- Які красні;
- Зібров топ;
- Дуже мило;
- Маленький вусатий Зібров - це просто перемога;
- Вау, це наче казкові персонажі з діснеївського мультфільму;
- Надя така мила.
Художник Дмитро Гук зобразив українських зірок дітьми (instagram.com/gukdmitriy)
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