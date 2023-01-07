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Відомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фото

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Субота 07 січня 2023 16:37
Відомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фото Українських зірок зобразили дітьми (колаж РБК-Україна, фото: Дмитро Гук)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий художник та режисер-постановник шоу "Танці з зірками" Дмитро Гук показав, як штучний інтелект може перетворити українських зірок на дітей. Він поділився кумедними фото, які зробив через нейромережу Midjourney.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як виглядають зірки

Художник зворушив зображеннями Наді Дорофєєвої, Тіни Кароль, Джамали, співачки Коли, Юлії Саніної, Павла Зіброва, Джеррі Хейл, Олега Псюки, Alyona Alyona,гурту TVORCHI та інших.

У коментарях зірки, яких перетворили на дітей, залишили свої вражаючі реакції під постом художника. Користувачі також вважають, що артисти стали схожими на казкових персонажів з мультфільмів Діснея.

Найбільше українцям сподобався малюнок із Павлом Зібровим, Надією Дорофєєвою та Тіною Кароль:

  • Які красні;
  • Зібров топ;
  • Дуже мило;
  • Маленький вусатий Зібров - це просто перемога;
  • Вау, це наче казкові персонажі з діснеївського мультфільму;
  • Надя така мила.

Відомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фотоВідомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фотоВідомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фотоВідомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фотоВідомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фотоВідомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фотоВідомий художник перетворив українських зірок на дітей: неймовірні фото

Художник Дмитро Гук зобразив українських зірок дітьми (instagram.com/gukdmitriy)

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