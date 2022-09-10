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10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі

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Україна, Субота 10 вересня 2022 10:30
10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі Хто з українських зірок уже повернувся з Європи додому (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Багато українських зірок зустріли повномасштабне вторгнення за кордоном або виїхали після 24 лютого. Минуло пів року, і наші артисти починають потроху повертатися до рідних міст і помешкань.

Styler переглянув соцмережі зірок і дізнався, хто вже перетнув кордон на шляху до України.

Оля Полякова

З повномасштабною війною співачка виїхала за кордон разом із дітьми. Оля Полякова їздила із благодійними концертами на підтримку України Європою та США, а на початку липня повернулася до рідного Києва.

З приїздом до столиці королева ночі дає концерти для військових, співає в київському метро, а ще в ефірі "1+1" спалила власний кокошник, "щоб знищити символ культури, яка прийшла з війною".

Маша Єфросиніна

Усі користувачі соцмереж пам’ятають емоційні звернення Маші Єфросиніної до росіян із закликом зупинити війну. Спочатку українська телеведуча перебувала на заході України, а в березні виїхала до Польщі.

Там Маша вела благодійні концерти та марафони. Повернення зірки до України почалося зі Славську в Карпатах, де вона зустрілася з українськими переселенками, а згодом приїхала до столиці.

10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі

Маша Єфросиніна у Славську (фото: instagram.com/mashaefrosinina/)

Настя Каменських

Українська співачка пів року провела в Іспанії, де давала благодійні концерти та виступала на місцевому телебаченні. У серпні Каменських приїхала додому.

Про повернення вона повідомила у своєму Instagram, опублікувавши фото із заднього двору будинку, де ласує домашніми яблуками.

10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі

Настя Каменських на подвір'ї власного будинку (фото: instagram.com/kamenskux/)

Надя Дорофеєва

Колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зустріла повномасштабну війну в Києві. У квітні Надя активно почала влаштовувати благодійні концерти за кордоном, а вже в серпні опублікувала фото зі столичної кав’ярні та селфі із військовим песиком Патроном.

10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі

Надя Дорофеєва із песиком Патроном (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Тоня Матвієнко

Дружина Арсена Мірзояна покинула Україну ще в кінці лютого. Натомість зробила своє повернення феєричним для чоловіка. Коли співак виступав на сцені, Тоня вибігла до нього й обійняла, зробивши сюрприз не лише коханому, а й глядачам.

10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі

Тоня Матвієнко влаштувала сюрприз чоловікові (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Камалія

Як і решта українських співачок, Камалія, збирала на кошти на підтримку України. Але, на відміну від решти артистів, дружина британсько-українського мільйонера повернулася додому раніше - у кінці червня.

Тоді у своєму Instagram співачка опублікувала відео зі студії звукозапису та написала, що "на своїй землі душа співає, попри двох діб подорожі до Києва".

10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі

Співачка Камалія із двома доньками та чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Alyona Alyona

Реперка поїхала до Європи на початку травня на декілька місяців. Впродовж цього часу Alyona Alyona відвідувала волонтерські організації та гуманітарні штаби. З серпня виконавиця знову в Україні.

10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі

Alyona Alyona повернулася до Києва (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

MamaRika

Перший місяць війни співачка разом із сином та чоловіком, коміком і актором Сергієм Середою перебували в Києві. Згодом поїхали до Одеси, звідки Анастасія із сином Давидом виїхали до Польщі.

Але вже в травні артистка повернулася додому, бо, як сама пише, "не витримала і повернулась в Україну, на рідну землю, в обійми коханого".

10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі

MamaRika разом із маленьким сином і чоловіком (фото: instagram.com/mamarika_official)

MONATIK

На момент 24 лютого Дмитро Монатік був у турі за кордоном. Згодом він почав їздити з концертами всією Європою та США, збираючи гроші на допомогу Україні. 15 серпня співак опублікував фото з дітьми та написав: "Я так за вами сумую… Без вас я не живу - існую…", а вже 25 серпня виступив на станції метро Майдан Незалежності.

10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі

Дмитро Монатік із синами (фото: instagram.com/monatik_official)

Ксенія Мішина

Спочатку акторка разом із сином Платоном виїхала на Закарпаття, після чого до Бельгії. У Європі вони провели 2,5 місяці, але Ксенія зізнається: "Я зрозуміла, як сильно хочу бути тут і як сильно хочу, щоб усе закінчилося і стало ще кращим, ніж було". Тому сьогодні мама із сином вдома у Києві.

10 зірок, які повернулись в Україну, хоча могли залишитися в Європі

Ксенія Мішина із сином Платоном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

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