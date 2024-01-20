Известная группа обвинила ТЦК Черновцов в похищении своего солиста: полиция отреагировала

На днях группа Intermezzo заявила, что их солиста Владимира Билыка и его друга Андрея Дулецкого якобы задержали и избили сотрудники ТЦК в Черновцах. На заявления артистов отреагировала полиция.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий сотрудников правоохранительных органов hromadske.
Как сообщили музыканты, 16 января сотрудники ТЦК остановили их и посадили в машину, где был представитель полиции.
24-летнего Владимира Билыка и 25-летнего Андрея Дулецкого повезли на прохождение ВВК. Однако у Андрея есть справка о непригодности к военной службе, а Владимир работает учителем на 1,25 ставки.
Далее мужчин отвезли за город, где на блокпосту они заявили полиции о похищении, однако правоохранители неохотно приняли у них заявление.
При попытке выйти из авто над ребятами начали смеяться, а затем бить. Полиция уехала прочь.
Что произошло между ТЦК и музыкантами в Черновцах (фото: instagram.com/intermezzo_gurt)
В правоохранительных органах опровергли эту информацию и назвали задержание законным.
Также они отметили, что полицейские, прибывшие по вызову мужчин, проверили документы работников ТЦК и установили законные основания доставки Дулецкого как жителя Винницкой области в центр обучения.
Кроме того, после обвинений в избиении медицинские работники Сторожинецкой многопрофильной больницы интенсивного лечения осмотрели музыкантов и не обнаружили у них телесных повреждений.
По данным правоохранительных органов, Билык еще раз звонил в полицию, заявив о неприбытии их сотрудников на его вызов.
Но это также отрицают. Именно поэтому в отношении Билыка вынесли административное постановление по статье за заведомо ложный вызов специальных служб.
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