ТЦК в Черновцах похитили известного музыканта: стали известны детали громкого инцидента

Накануне в Черновцах работники ТЦК СП якобы избили украинского вокалиста киевской группы Intermezzo Владимира Билыка . Его другу Андрею Дулецкому также "досталось". Участница группы Екатерина Накопьюк рассказала детали скандала и где сейчас находятся ребята.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице группы в Instagram .

Что произошло между ТЦК и музыкантами

В 11 утра 16 января в городе Черновцы у Еврейского кладбища представители

ТЦК задержали 25-летнего Андрея Дулецкого и 24-летнего Владимира Билыка. После этого их посадили в автомобиль без номерных знаков. В авто уже сидел сотрудник полиции.

Молодых людей повезли на прохождение ВВК. Однако у Андрея есть справка о непригодности к военной службе, а Владимир работает учителем на 1,25 ставки.

"Я отказывался проходить ВЛК, однако мне сообщили, что за меня уже все решено, и я еще не скоро вернусь домой", - сказал Андрей.

Поэтому Андрей Дулецкий все же прошел медицинскую комиссию. После этого обоих ребят увезли за город.

"С ТЦК нас посадили в машину, на которой не было номеров. Старший сержант не назвал ни собственной фамилии, ни имени. На блокпосту мы сразу сообщили, что нас похищено, и вызвали полицию, однако возможности лично поговорить с полицией у нас не было, потому что представители ТЦК заблокировали машину", - рассказал Владимир.

При попытке выйти из авто над парнями начали смеяться, а затем избивать. Полиция уехала.

Что произошло между ТЦК и музыкантами в Черновцах (фото: instagram.com/intermezzo_gurt)

Владимир позвонил на номер "102" и попросил вызвать скорую и наряд службы мониторинга полиции. Медики приехали, а наряд - нет. По дороге в больницу за ребятами все время ехали представители ТЦК.

Прибыв в медучреждение, Андрей снова позвонил в полицию. Он сообщил, что наряд мониторинга не приехал на место преступления, после чего в больницу прибыли те же полицейские, которые наблюдали за избиением.

Владимира заставили написать заявление о подаче ложных показаний, что служба мониторинга полиции не прибыла на место происшествия.

В результате Владимир остался в больнице, а Андрея повезли тем же автомобилем в неизвестном направлении.

Через три часа он вышел на связь и сообщил, что его привезли в ТЦК, заставили удалить все видеодоказательства и увезли в другую область на обучение.

"Меня заставили подписать взятие на учет в этом военкомате и угрожали физической расправой за неповиновение", - отметил Андрей.

Пока его друзьям неизвестно, где он находится. Однако они знают, что он жив.

Что произошло между ТЦК и музыкантами в Черновцах (фото: instagram.com/intermezzo_gurt)

Официальных комментариев по этой ситуации пока не было.