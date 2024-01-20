СНБО назвали официальную дату чествования "киборгов" Донецкого аэропорта

"Киборги" - такое знакомое слово для каждого украинца, особенно для тех, кто имеет прямое отношение к защитникам Донецкого аэропорта. Существует две даты для того, чтобы почтить память воинов, но официальная лишь одна.

О том, когда в Украине чтят память "киборгов", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, который является рабочим органом СНБО.

СНБО назвали официальную дату чествования "киборгов"

День чествования "киборгов", которые в течение 242 суток обороняли Донецкий аэропорт в Украине, будут отмечать 20 января, а не 16 января, как это считалось ранее.

Центр противодействия дезинформации, являющийся рабочим органом СНБО, сообщил об этом в официальном документе.

"В 2022 году торжества приобрели официальный статус. Согласно совместному Приказу Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в системе Министерства обороны Украины установлен День чествования защитников Донецкого аэропорта, который ежегодно отмечается 20 января", - сказано в сообщении.

Скриншоты

Поэтому мероприятия, приуроченные ко Дню памяти защитников Донецкого аэропорта, необходимо проводить исключительно 20 января.

Однако с 2018 года по инициативе участников обороны международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева проходили в Украине 16 января.

Что известно об обороне Донецкого аэропорта

Стоит напомнить, что "киборги" держали оборону с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. И эти 242 дня стали для них настоящим испытанием.

Эта борьба унесла за собой более 200 жизней защитников, а ранения в период обороны получили более 500 "киборгов", и все они разной степени тяжести.

Возможно, эта оборона могла бы продолжаться и больше, но российские захватчики взорвали терминал ДАП, в результате чего на территории аэропорта погибли 58 защитников.

Именно из-за этого очередного и жестокого преступления россиян, 21 января было принято решение вывезти всех "киборгов" из терминала Донецкого аэропорта, от которого остались только руины.

Официальная дата чествования "киборгов" (фото: Getty images)