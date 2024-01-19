Командир роты УБпАК дал совет украинцам, которые "устали от войны"

Война в Украине против захватнической России продолжается и во время нее многие гражданские жалуются, что они устали...

Чтобы посоветовал военный уставшим от войны

Он отметил, что важно понимать, что война - это "испытание для всей страны, и каждый переживает это по-своему".

"Отношение к гражданским, которые "устали от войны", - это сложно. Потому что этот вопрос разделяет нас на две реальности. В большинстве своем такие вопросы возникают у "ждунов победы", которые заранее купили вышиванки и ждут, когда их достать из шкафа и одеть. для празднования победы, а также у них возникает вопрос "почему вы еще не победили?" - сказал военный.

Дмитрий Алексеенко (фото предоставлено военным)

"Устали от войны… Наверное, тяжело жить в гражданском мире, посещать развлекательные заведения, ходить по ресторанам и торговым центрам, заниматься в тренажерных залах, спать в теплых домах и комфортных кроватях, принимать душ, когда захочешь, а не когда есть возможность. Вы от этого устали?!" – удивляется воин.

По его мнению, такие высказывания звучат от тех, кто "не рожден для войны".

"А мы рождены?! Действительно, в родильном нам сразу вешали бирку "рожденный для войны"… Я уверен, что это триггер для многих. И со мной согласится большинство военнослужащих", - отметил боец.

Дмитрий отмечает, что очень досадно то, что на втором году полномасштабной войны этих нареканий о "уставших от войны", "когда уже победа?", "чем я там помогу, я лучше сброшу 100 гривен доната и запишу себя в часть поддержки экономического фронта - все больше, а действий для того, чтобы побеждать врага, все меньше.

"Но также важно, чтобы гражданские не забывали о том, что военные каждый день рискуют своей жизнью ради мира и безопасности страны", – резюмировал защитник.