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Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Понедельник 23 сентября 2024 11:41
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Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку Паша Бумчик (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер Паша Бумчик сообщил, что отправился "в поход в горы", где якобы потерялся и через три дня оказался на территории Румынии. Перед этим он опубликовал фото повестки.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Так, в соцсетях блогера сначала появилось видео, где он демонстрирует повестку от Соломенского районного ТЦК и СП в Киеве, затем показывает разложенные дома палатку и вещи, а в последующих кадрах видны уже горные пейзажи.

@pasha.boomchik

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Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повесткуИзвестный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повесткуИзвестный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повесткуИзвестный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Скриншот

Бумчик не стал скрывать, что находится в Румынии, куда, по его словам, попал, заблудившись в горах во время похода за грибами.

В Telegram он опубликовал свою геолокацию - город Сигету-Мармацией.

Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Скриншот

Позже беглец сообщил, что уже находится в Будапеште, показав здание, напоминающее вокзал Будапешт-Келети в столице Венгрии.

Кроме того, он объявил о предстоящем стриме, на котором планирует поделиться подробностями своего трехдневного перехода через горы, во время которого он пересек украинско-румынскую границу.

Теперь его внесли в базу "Миротворца" как предателя Родины и дезертира.

Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Скриншот

Краткая биография Паши Бумчика

Настоящее имя Бумчика - Павел Дволичанский, и он родом из Житомира. Блогеру 27 лет. Популярность к нему пришла в 2015 году после того, как он совершил рискованный трюк - прокатился на крыше вагона метро.

Сейчас его аккаунт в Instagram насчитывает 428 тысяч подписчиков.

Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Известный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повесткуИзвестный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повесткуИзвестный украинский блогер сбежал через горы из Украины. Перед этим он получил повестку

Паша Бумчик (фото: instagram.com/pashabumchik)

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