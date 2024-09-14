Коррупция в действии. Стало известно, как Волошин сбежал из Украины

Рамина Эсхакзай прокомментировала побег блоггера Александра Волошина за границу, о чем стало известно недавно. В частности, она провела детальное расследование и разоблачила схему, с помощью которой инфлюэнсеру удалось оказаться в другой стране.

Что сказала по этому поводу знаменитый иинтервьюер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее YouTube -канал.

Детали

Рамина сообщила, что Волошин выехал за границу 31 июля. Сделать это ему удалось как водителю микроавтобуса с помощью компании-перевозчика. В преддверии выезда парень перестал декларировать доходы и продал большинство своего имущества, а также вывез автомобили в другие страны.

"По информации из источников из правоохранительных органов, Александр Волошин выехал из Украины 31 июля 2024 года. Он следовал, как водитель микроавтобуса от субъекта хозяйствования, имеющего лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам", - сказала она.

скриншоты из видео

"Информация в систему "Шлях" вносилась от ООО "Рос Транс". По имеющимся данным, на момент пересечения границы у пограничников не было поручений от других полномочных государственных органов, ограничивающих его в выезде", - объяснила также журналистка.

Как говорит Рамина, Волошин и ранее использовал систему "Шлях" для выезда за границу, однако по разным направлениям.

"Несколько выездов было для перевозки гуманитарной помощи, решение о чем принимают областные военные администрации. В этом случае это Житомирская ОГА. Такие блогеры, как Александр Волошин, собирают со своих подписчиков деньги, люди им бросают средства для того, чтобы он завез помощь для наших защитников, а такие блогеры, пользуясь пробелами в нашем законодательстве, выезжают за границу и транслируют, что это нормально", - говорит Эсхакзай.

Что касается квартир, которые в своей собственности имел Волошин, то их, по словам журналистки, он продал с помощью процедуры "переуступки".

"А 1 августа его мама вывезла его второй мерседес. 18 августа 2024 года бабушка и дедушка выехали из страны. Также до выезда за границу Волошин продал две свои квартиры по процедуре переуступки", - отметила она.

скриншоты из интервью Волошина Рамине

Рамина подчеркнула, что Волошину удалось бежать из страны в период полномасштабной войны с помощью коррупции - при содействии непонятной фирмы, предоставившей необходимые документы.

"Он выехал с помощью коррупции, не платил налоги, не декларировал полностью свои доходы. Выехал за границу через непонятную фирму. Очевидно, выезд Александра Волошина за границу был спланированной акцией с вывозом автомобилей, с продажей квартир, даже во время интервью он несколько раз упомянул об Испании", - сказала автор расследования.

"Мама вывезла его машину, сам он обставил все так, будто здесь ему угрожала опасность. Очень хорошо спланирован план побега, все так, чтобы найти оправдание своему позорному поступку", - добавила она.

Кроме того, Рамина объяснила, зачем в прошлом записала интервью с Александром, у который имеет довольно противоречивую репутацию. Она решилась на подобный шаг после того, как его бывшая супруга Анна Тринчер дала интервью Маше Ефросининой.

Волошин убежал за границу и недавно снова вернулся в соцсети (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Тогда команда Рамины пригласила на интервью Волошина, но, когда выплыла информация о его выезде в Мексику в период войны, она притормозила с этим решением. Но потом все же согласилась, поскольку не хотела отдавать другим эту "хайповую" тему.

Сам блогер в интервью отрицал информацию о том, что выезжал отдыхать в Мексику. Но позже, как сообщила Рамина, ей предоставили доказательства, которые подтвердили его выезд и тем самым разоблачили ложь.

К слову, сейчас Волошин находится в Испании. Ранее он заявлял, что хочет открывать там ФЛП и платить налоги. Будущего в Украине инлюэнсер не видит до тех пор, пока здесь "не изменится система".