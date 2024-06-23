Как выглядят сейчас красавицы из фильмов о Гарри Поттере (фото)

Героини нашей сегодняшней подборки давно стали взрослыми и уже мало напоминают учениц Хогвартса.

Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)

В первой части саги всезнайка и отличница Гермиона ходила с растрепанными волосами и стопкой книг, больше увлекаясь учебой, чем своим внешним видом.

Эмма Уотсон (фото: кадр из фильма)

Впоследствии лучшая подруга Гарри превратилась в женственную и очаровательную девушку, покорившую сердце Рона Уизли.

Сегодня Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, является одной из самых красивых и успешных британских актрис.

Эмма Уотсон (фото: instagram.com/emmawatson)

Бонни Райт (Джинни Уизли)

Застенчивая рыжеволосая сестра Рона Уизли с детства была влюблена в Гарри.

Только к концу саги их чувства привели к тому, что они стали паром и позже женились.

Бонни Райт (фото: кадр из фильма)

Из смешной девчонки Джинни превратилась в привлекательную девушку и талантливую волшебницу.

Актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни, также расцвела и похорошела, оставаясь верной своему рыжему цвету волос.

Бонни Райт (фото: instagram.com/thisisbwright)

Эванна Линч (Полумна Лавгуд)

Актриса сыграла немного эксцентричную ученицу "Когтеврана", присоединившуюся к отряду Гарри.

Полумна носила яркие наряды, самодельные аксессуары и постоянно вспоминала о таинственных "мозгошмыгах".

Эванна Линч (фото: кадр из фильма)

Эванна сама любит яркую одежду, хотя и не столь причудливую, как у ее героини.

Актриса предпочитает ретро стиль и яркий макияж с акцентом на губы.

Эванна Линч (фото: instagram.com/evannalynch)

Афшан Азад (Падма Патил)

С актрисой, сыгравшей одну из сестер Патил с факультета "Гриффиндор", произошло невероятное превращение.

Очаровательная индианка сопровождала Рона Уизли на балу, но так и не дождалась от него приглашения на танец.

Руперт Гринт из Афшан Азад (фото: кадр из фильма)

Актриса, сыгравшая эту ученицу Хогвартса, превратилась в настоящую красавицу и легко могла бы вписаться в семейство Кардашьян.

Афшан Азад (фото: instagram.com/afshanazad)

Клеманс Поэзи (Флер Делакур)

Флер, ученица французской академии магии Шармбатон, приехала в Хогвартс для участия в Турнире Трех Волшебников.

Впоследствии она стала женой Уильяма Уизли, старшего брата Рона.

Клеманс Поэзи (фото: кадр из фильма)

Клеманс, исполнившая роль Флер, во многом напоминает свою героиню: она тоже француженка, такая же изысканная и утонченная.

Клеманс Поэзи (фото: instagram.com/c_poesy_)

Джесси Кейв (Лаванда Браун)

Прекрасная блондинка с вьющимися волосами стала первой девушкой Рона Уизли, потрясшей влюбленную в него Гермиону.

Джесси Кейв (фото: кадр из фильма)

Актриса, игравшая студентку "Гриффиндора", сейчас уже многодетная мама. У Джесси растут дочь и два сына.

Джесси Кейв (фото: instagram.com/jessiecave)

Кэти Льюнг (Чжоу Чанг)

Чжоу была первой любовью Гарри Поттера. Скромная и очаровательная студентка факультета "Когтевран" покорила юного волшебника.

Именно с ней он почувствовал свой первый поцелуй - один из самых романтичных моментов саги.

Кэти Льюнг (фото: кадр из фильма)

Сегодня Кэти, сыгравшая Чанг, значительно изменилась по внешности и уже мало напоминает свою героиню. Звезда избавилась от длинных темных волос, сделав стильную стрижку.

Кэти Льюнг (фото: instagram.com/_katieleung_)