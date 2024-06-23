Как выглядят сейчас красавицы из фильмов о Гарри Поттере (фото)
Героини нашей сегодняшней подборки давно стали взрослыми и уже мало напоминают учениц Хогвартса.
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые впечатляющие перевоплощения звезд фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере.
Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)
В первой части саги всезнайка и отличница Гермиона ходила с растрепанными волосами и стопкой книг, больше увлекаясь учебой, чем своим внешним видом.
Эмма Уотсон (фото: кадр из фильма)
Впоследствии лучшая подруга Гарри превратилась в женственную и очаровательную девушку, покорившую сердце Рона Уизли.
Сегодня Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, является одной из самых красивых и успешных британских актрис.
Эмма Уотсон (фото: instagram.com/emmawatson)
Бонни Райт (Джинни Уизли)
Застенчивая рыжеволосая сестра Рона Уизли с детства была влюблена в Гарри.
Только к концу саги их чувства привели к тому, что они стали паром и позже женились.
Бонни Райт (фото: кадр из фильма)
Из смешной девчонки Джинни превратилась в привлекательную девушку и талантливую волшебницу.
Актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни, также расцвела и похорошела, оставаясь верной своему рыжему цвету волос.
Бонни Райт (фото: instagram.com/thisisbwright)
Эванна Линч (Полумна Лавгуд)
Актриса сыграла немного эксцентричную ученицу "Когтеврана", присоединившуюся к отряду Гарри.
Полумна носила яркие наряды, самодельные аксессуары и постоянно вспоминала о таинственных "мозгошмыгах".
Эванна Линч (фото: кадр из фильма)
Эванна сама любит яркую одежду, хотя и не столь причудливую, как у ее героини.
Актриса предпочитает ретро стиль и яркий макияж с акцентом на губы.
Эванна Линч (фото: instagram.com/evannalynch)
Афшан Азад (Падма Патил)
С актрисой, сыгравшей одну из сестер Патил с факультета "Гриффиндор", произошло невероятное превращение.
Очаровательная индианка сопровождала Рона Уизли на балу, но так и не дождалась от него приглашения на танец.
Руперт Гринт из Афшан Азад (фото: кадр из фильма)
Актриса, сыгравшая эту ученицу Хогвартса, превратилась в настоящую красавицу и легко могла бы вписаться в семейство Кардашьян.
Афшан Азад (фото: instagram.com/afshanazad)
Клеманс Поэзи (Флер Делакур)
Флер, ученица французской академии магии Шармбатон, приехала в Хогвартс для участия в Турнире Трех Волшебников.
Впоследствии она стала женой Уильяма Уизли, старшего брата Рона.
Клеманс Поэзи (фото: кадр из фильма)
Клеманс, исполнившая роль Флер, во многом напоминает свою героиню: она тоже француженка, такая же изысканная и утонченная.
Клеманс Поэзи (фото: instagram.com/c_poesy_)
Джесси Кейв (Лаванда Браун)
Прекрасная блондинка с вьющимися волосами стала первой девушкой Рона Уизли, потрясшей влюбленную в него Гермиону.
Джесси Кейв (фото: кадр из фильма)
Актриса, игравшая студентку "Гриффиндора", сейчас уже многодетная мама. У Джесси растут дочь и два сына.
Джесси Кейв (фото: instagram.com/jessiecave)
Кэти Льюнг (Чжоу Чанг)
Чжоу была первой любовью Гарри Поттера. Скромная и очаровательная студентка факультета "Когтевран" покорила юного волшебника.
Именно с ней он почувствовал свой первый поцелуй - один из самых романтичных моментов саги.
Кэти Льюнг (фото: кадр из фильма)
Сегодня Кэти, сыгравшая Чанг, значительно изменилась по внешности и уже мало напоминает свою героиню. Звезда избавилась от длинных темных волос, сделав стильную стрижку.
Кэти Льюнг (фото: instagram.com/_katieleung_)
Недавно мы рассказывали, чем занимаются и как сейчас выглядят знаменитые братья из "Гарри Поттера".
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