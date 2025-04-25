"Спасибо за тебя каждый день". Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

В честь праздника спортсменка опубликовала трогательный пост. На снимке супруги позируют в нежных объятиях, а мужчина держит бокал с игристым напитком.

В своем обращении Подкопаева тепло поздравила его с днем рождения, подчеркнув его искренность, глубокую любовь к жизни и преданный патриотизм.

"Игорь, с Днем рождения, с Днем рождения! Ты - тот, кто умеет держать крепко, говорить искренне и действовать с сердцем. Твоя любовь к Украине, твоя поддержка спорта и защитников - это не просто вклад. Это твоя душа в действии. Для кого-то ты - меценат. Для кого-то - надежда. А для меня - все сразу. Люблю тебя. И благодарю за тебя каждый день", - написала Лилия. Лилия Подкопаева с мужем (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский поженились в 2018 году. Уже в следующем году спортсменка поделилась радостной новостью о беременности, а впоследствии у них родилась дочь Эвелина.

Кроме младшей дочери, у гимнастки есть еще двое детей - названный сын Вадим, которому 19 лет, и 18-летняя дочь Каролина. Лилия Подкопаева с детьми (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Их отец - первый муж знаменитости, бизнесмен Тимофей Нагорный. Их брак длился пять лет, а всего пара была вместе семь лет. В 2009 году они развелись.

Впоследствии у Лилии были серьезные отношения с предпринимателем Виктором Костырко, владельцем одного из столичных ресторанов и партнером в благотворительном фонде "Здоровье поколений".

Поговаривали, что пара даже планировала свадьбу, однако официального подтверждения о втором браке от Подкопаевой так и не появилось.