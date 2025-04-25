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23-летний сын-военный Игоря Пелыха женился и показал фото со свадьбы

Пятница 25 апреля 2025 10:50
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23-летний сын-военный Игоря Пелыха женился и показал фото со свадьбы Иван Пелых с возлюбленной (фото: instagram.com/ivanpelykh)
Автор: Иванна Пашкевич

Иван Пелих, сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха, который погиб в 2009 году, сыграл свадьбу со своей возлюбленной Ксенией.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram военного.

В марте этого года Пелих-младший сделал предложение своей избраннице на живописном горном побережье Атлантического океана.

Свадьбу пара отметила 24 апреля в Киеве, выбрав для церемонии один из столичных центров документ-сервиса.

Невеста предстала в элегантном облегающем белом платье с букетом в руках, а жених - в классическом черном костюме и футболке. 23-летний сын-военный Игоря Пелыха женился и показал фото со свадьбыИван Пелых с любимой (скриншот)

Символическим свидетелем торжественного момента стал их любимец - пес, который сопровождал молодоженов в самый ответственный момент. 23-летний сын-военный Игоря Пелыха женился и показал фото со свадьбыИван Пелых с любимой (скриншот)

После официальной части супруги с гордостью показали обручальные кольца.23-летний сын-военный Игоря Пелыха женился и показал фото со свадьбыИван Пелых с любимой (скриншот)

Празднование они продолжили в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко, где устроили фотосессию вместе со своим четвероногим другом.

Позже пара собрала самых близких на теплый ужин, не разглашая деталей празднования.23-летний сын-военный Игоря Пелыха женился и показал фото со свадьбыИван Пелых сыграл свадьбу с любимой (скриншот)

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Иван служит в Вооруженных силах Украины, тогда как Ксения активно занимается волонтерством и танцами.

Сколько именно времени они вместе - неизвестно, ведь публично о своих отношениях пара начала рассказывать лишь летом прошлого года.23-летний сын-военный Игоря Пелыха женился и показал фото со свадьбыИван Пелых с возлюбленной (фото: instagram.com/ivanpelykh)

К слову, до начала полномасштабного вторжения РФ Иван Пелых учился на режиссера.

После 24 февраля 2022 года был в составе Сил территориальной обороны ВСУ, а затем в 1-й Интернациональной роте специального назначения.

Служил в Донецкой и Сумской областях, участвовал в боях за Курскую область.

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