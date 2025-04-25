23-летний сын-военный Игоря Пелыха женился и показал фото со свадьбы
Иван Пелих, сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха, который погиб в 2009 году, сыграл свадьбу со своей возлюбленной Ксенией.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram военного.
В марте этого года Пелих-младший сделал предложение своей избраннице на живописном горном побережье Атлантического океана.
Свадьбу пара отметила 24 апреля в Киеве, выбрав для церемонии один из столичных центров документ-сервиса.
Невеста предстала в элегантном облегающем белом платье с букетом в руках, а жених - в классическом черном костюме и футболке. Иван Пелых с любимой (скриншот)
Символическим свидетелем торжественного момента стал их любимец - пес, который сопровождал молодоженов в самый ответственный момент. Иван Пелых с любимой (скриншот)
После официальной части супруги с гордостью показали обручальные кольца.Иван Пелых с любимой (скриншот)
Празднование они продолжили в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко, где устроили фотосессию вместе со своим четвероногим другом.
Позже пара собрала самых близких на теплый ужин, не разглашая деталей празднования.Иван Пелых сыграл свадьбу с любимой (скриншот)
Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Иван служит в Вооруженных силах Украины, тогда как Ксения активно занимается волонтерством и танцами.
Сколько именно времени они вместе - неизвестно, ведь публично о своих отношениях пара начала рассказывать лишь летом прошлого года.Иван Пелых с возлюбленной (фото: instagram.com/ivanpelykh)
К слову, до начала полномасштабного вторжения РФ Иван Пелых учился на режиссера.
После 24 февраля 2022 года был в составе Сил территориальной обороны ВСУ, а затем в 1-й Интернациональной роте специального назначения.
Служил в Донецкой и Сумской областях, участвовал в боях за Курскую область.
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