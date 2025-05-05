Известная украинская певица вышла замуж: первые фото и видео
Украинская певица и психолог Лавика (настоящее имя - Любовь Юнак), которая стала известна благодаря участию в шоу "Фабрике звезд-3" и Нацотборе на "Евровидение-2016", вышла замуж за своего возлюбленного Дмитрия Вознюка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Судя по всему, радостное событие произошло на минувших выходных.
Певица и психолог Любовь Юнак вышла замуж (скриншот)
Пара устроила выездную церемонию на берегу реки.
Лавика вышла замуж (скриншот)
В Stories она показала первые кадры со свадьбы. Традиционно праздничное мероприятие не обошлось без арки, украшенной цветами.
Свадебная арка (скриншот)
Для мероприятия певица выбрала пышное платье с корсетом, объемными рукавами и 3d-цветами. Дополнить образ невесты Любовь Юнак решила длинной фатов и букетов из белых пионов.
Лавика вышла замуж и показала свадебное платье (скриншот)
Избранник певицы выбрал светло-коричневый костюм и белую рубашку.
Певица с мужем (скриншот)
Также свадьба не обошлась без шикарного 4-ярусного торта.
Торт на свадьбе певицы (скриншот)
Отметим, что к поздравлениям уже присоединился украинский исполнитель, звезда музыкального шоу "Фабрика звезд-2" Влад Дарвин. Он опубликовал на своей странице видео с Лавикой и телеведущей Соломией Витвицкой, которая, к слову, тоже недавно получила предложение руки и сердца.
Кто такая Лавика
Певческую карьеру девушка начала в 2008 году. Ее синглы стали попадать в рейтинги крупнейших радиостанций страны, а в 2016 году исполнительница отважилась попробовать свои силы в Национальном отборе на "Евровидение-2016", где тогда победила Джамала.
Работала также ведущей на М1.
В 2022 году певица решила вернуться к музыке. Вместе с Егором Келейниковым создала группу Bulling.
Параллельно занималсь еще одним основным видом своей деятельности - психологией. Сейчас Лавика является кризисным терапевтом, психологом и арт-терапевтом. Она работает как с гражданскими, так и военными, находит время и для волонтерской деятельности.
Недавно певица сообщила, что на фронте погиб ее брат.
Что известно про личную жизнь Лавики
В 2018 году певица вышла замуж за "фабриканта" Вову Борисенко, однако их брак не продержался долго. Уже вскоре они объявили о разводе, а выручку за возвращенные кольца отдали на благотворительность.
Борисенко, комментируя тему разрыва с Лавикой, говорил, что "не хотел жить с человеком, который хотел с ним развестись". По его словам, после развода у него была депрессия, которая длилась полтора года. В течение этого периода артист анализировал их отношения и пришел к выводу, что с самого начала "все было не так".
Лавика и Вова Борисенко (фото: instagram.com/bro_music_com)
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