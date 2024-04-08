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Известная украинская певица объявила о беременности: первые фото с животиком

Понедельник 08 апреля 2024 10:48
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Известная украинская певица объявила о беременности: первые фото с животиком Инесса Грицаенко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)
Автор: Иванна Пашкевич

Участница шоу "Голос страны" и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко объявила о своей беременности. Соответствующие фотографии появились в ее соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Инесса Грицаенко беременна первенцем

Так, в своем блоге исполнительница опубликовала серию фотографий, на которых она демонстрирует свой округлый животик.

Никаких подробностей о своем интересном положении она раскрывать не стала, лишь отметила, что не планирует давать СМИ комментарии.

"Пресса. Не будет", - написала вокалистка.

Известная украинская певица объявила о беременности: первые фото с животиком

Известная украинская певица объявила о беременности: первые фото с животикомИзвестная украинская певица объявила о беременности: первые фото с животикомИзвестная украинская певица объявила о беременности: первые фото с животикомИзвестная украинская певица объявила о беременности: первые фото с животикомИзвестная украинская певица объявила о беременности: первые фото с животиком

Инесса Грицаенко беременна (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Чем известна Инесса Грицаенко

Инесса Грицаенко - украинская певица, солистка группы "SESTRA". Финалистка отборочного тура конкурса "Евровидение-2013". Участница 5-го сезона шоу "X-фактор" и финалистка шоу "Голос країни".

После участия в шоу Инесса начала заниматься группой. Трек "У мирному Києві" вошел в топ 100 самых ротированных по радио.

Недавно мы рассказывали, что в известный кинопродюсер и воин ВСУ впервые стал отцом.

Также беременная звезда "Пацанок" пожаловалась на врачебную ошибку.

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