Известный кинопродюсер и воин ВСУ впервые стал отцом (фото)

Известный украинский кинопродюсер Владимир Яценко, защищающий страну на фронте, впервые стал отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу воина.

Владимир Яценко стал отцом

По словам защитника, у них с женой Анной родилась дочь, которую назвали Ульяной.

"Сегодня в наш бурный и прекрасный мир пришла маленькая девочка Ульяна. Славим же ее!) PS Спасибо Anna Yatsenko за прекрасную командную работу!", - написал Яценко.

Владимир Яценко впервые стал отцом (фото: facebook.com/volodymyr.yatsenko)

Напомним, Владимир Яценко - кинопродюсер, соучредитель украинского кинопродакшена "ForeFilms", представитель украинской киноиндустрии в Европейской киноакадемии (European Film Academy).

Его продакшен выпустил фильмы "Дикое поле", "Атлантида", "Домой", "Люксембург, Люксембург", "Я и Феликс". "Люксембург, Люксембург".

В мае 2022 года мужчина мобилизовался в ВСУ добровольцем. Вместе с коллегами-кинематографистами он организовал "Группу кино", которая снимает видео о работе украинских военных.

Владимир Яценко (фото: facebook.com/volodymyr.yatsenko)