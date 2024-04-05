Известный кинопродюсер и воин ВСУ впервые стал отцом (фото)
Известный украинский кинопродюсер Владимир Яценко, защищающий страну на фронте, впервые стал отцом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу воина.
Владимир Яценко стал отцом
По словам защитника, у них с женой Анной родилась дочь, которую назвали Ульяной.
"Сегодня в наш бурный и прекрасный мир пришла маленькая девочка Ульяна. Славим же ее!) PS Спасибо Anna Yatsenko за прекрасную командную работу!", - написал Яценко.
Владимир Яценко впервые стал отцом (фото: facebook.com/volodymyr.yatsenko)
Напомним, Владимир Яценко - кинопродюсер, соучредитель украинского кинопродакшена "ForeFilms", представитель украинской киноиндустрии в Европейской киноакадемии (European Film Academy).
Его продакшен выпустил фильмы "Дикое поле", "Атлантида", "Домой", "Люксембург, Люксембург", "Я и Феликс". "Люксембург, Люксембург".
В мае 2022 года мужчина мобилизовался в ВСУ добровольцем. Вместе с коллегами-кинематографистами он организовал "Группу кино", которая снимает видео о работе украинских военных.
Владимир Яценко (фото: facebook.com/volodymyr.yatsenko)
Недавно Козловский рассекретил оригинальное имя новорожденного сына.
Также звезда украинского стендапа призналась, готова ли вступить в ряды ВСУ.