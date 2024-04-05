ua en ru
Пт, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Известный кинопродюсер и воин ВСУ впервые стал отцом (фото)

Пятница 05 апреля 2024 17:27
UA EN RU
Известный кинопродюсер и воин ВСУ впервые стал отцом (фото) Владимир Яценко (фото: facebook.com/volodymyr.yatsenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный украинский кинопродюсер Владимир Яценко, защищающий страну на фронте, впервые стал отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу воина.

Владимир Яценко стал отцом

По словам защитника, у них с женой Анной родилась дочь, которую назвали Ульяной.

"Сегодня в наш бурный и прекрасный мир пришла маленькая девочка Ульяна. Славим же ее!) PS Спасибо Anna Yatsenko за прекрасную командную работу!", - написал Яценко.

Известный кинопродюсер и воин ВСУ впервые стал отцом (фото)Известный кинопродюсер и воин ВСУ впервые стал отцом (фото)

Владимир Яценко впервые стал отцом (фото: facebook.com/volodymyr.yatsenko)

Напомним, Владимир Яценко - кинопродюсер, соучредитель украинского кинопродакшена "ForeFilms", представитель украинской киноиндустрии в Европейской киноакадемии (European Film Academy).

Его продакшен выпустил фильмы "Дикое поле", "Атлантида", "Домой", "Люксембург, Люксембург", "Я и Феликс". "Люксембург, Люксембург".

В мае 2022 года мужчина мобилизовался в ВСУ добровольцем. Вместе с коллегами-кинематографистами он организовал "Группу кино", которая снимает видео о работе украинских военных.

Известный кинопродюсер и воин ВСУ впервые стал отцом (фото)

Владимир Яценко (фото: facebook.com/volodymyr.yatsenko)

Недавно Козловский рассекретил оригинальное имя новорожденного сына.

Также звезда украинского стендапа призналась, готова ли вступить в ряды ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кинопродукция в Украине Война в Украине Дети
NEWS
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела