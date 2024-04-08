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Відома українська співачка оголосила про вагітність: перші фото з животиком

Понеділок 08 квітня 2024 10:48
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Відома українська співачка оголосила про вагітність: перші фото з животиком Інеса Грицаєнко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасниця шоу "Голос країни" і солістка гурту SESTRA Інеса Грицаєнко оголосила про свою вагітність. Відповідні світлини з’явилися в її соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Інеса Грицаєнко вагітна первістком

Так, у своєму блозі виконавиця опублікувала серію світлин, на яких вона демонструє свій округлий животик.

Ніяких подробиць про своє цікаве положення вона розкривати не стала, лише зазначила, що не планує давати ЗМІ коментарі.

"Преса. Не буде", - написала вокалістка.

Відома українська співачка оголосила про вагітність: перші фото з животиком

Відома українська співачка оголосила про вагітність: перші фото з животикомВідома українська співачка оголосила про вагітність: перші фото з животикомВідома українська співачка оголосила про вагітність: перші фото з животикомВідома українська співачка оголосила про вагітність: перші фото з животикомВідома українська співачка оголосила про вагітність: перші фото з животиком

Інеса Грицаєнко вагітна (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Чим відома Інеса Грицаєнко

Інеса Грицаєнко - українська співачка, солістка гурту "SESTRA". Фіналістка відбіркового туру конкурсу "Євробачення 2013". Учасниця 5-го сезону шоу "X-фактор" і фіналістка шоу "Голос країни".

Після участі в шоу Інеса почала займатися групою. Трек "У мирному Києві" увійшов до топ 100 найбільш ротованих на радіо.

Нещодавно ми розповідали, що відомий кінопродюсер і воїн ЗСУ вперше став батьком.

Також вагітна зірка "Пацанок" поскаржилася на лікарську помилку.

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