"Это мерзко". Кравец угодила в скандал из-за белья для женщин-военнослужащих

Ведущая Елена Кравец попала в новый скандал. Ее захейтили в сети из-за рекламной кампании для бренда brabrabra, который совместно с "Жіночим ветеранським рухом" выпустил белье для военнослужащих.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост brabrabra в Instagram рассказывает, почему участие Кравец в такой кампании возмутило украинцев.

Скандал вокруг Кравец - с чего все началось

На днях бренд женского белья представил новую кампанию "Одна за одну". Она, как говорится в описании, должна обеспечить "качественными комплектами защитниц и актуализировать важность темы комфортного белья для женщин на передовой".

"Белье для защитниц существенно отличается от обычного и имеет съемные вкладыши в чашках, двойной слой ткани впереди для дополнительного уплотнения и защиты, обеспечивает циркуляцию воздуха, отвод влаги наружу", - сообщается на странице бренда.

А для рекламного поста была выбрана Кравец. Она рассказала, что женщины на фронте говорят о белье и какие у них есть пожелания.

Кравец попала в новый скандал (скриншот)

Почему лютует сеть

В комментариях появилось немало критики. Украинцы считают, что для рекламы белья стоило выбрать женщину, которая служит на фронте или более причастна к военным. Кроме того, сеть напомнила о скандале вокруг того, что Кравец, по информации Prozorro, могла получить более 27 миллионов гривен из госбюджета на создание своего шоу "Тихий вечір".

Пользователи не скрывают возмущения и пишут: