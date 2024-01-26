Военная-штурмовичка объяснила, почему гражданские так боятся мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".

Что говорит военная о настроениях в обществе

По словам Елены, добровольно вступившей в штурмовую бригаду 47-й ОМБр, сейчас страх завладел людьми.

"Сейчас уже не усталость гуляет в обществе, а страх. Страх, что это затягивается. Страх непонимания. Страх потерять жизнь. Страх быть мобилизованным. Страх, если женщина будет мобилизована мужчиной. Этих страхов много и люди не умеют с ними работать. Они отдаются потоку, как горная река, и начинают плыть... Теряют силы остановиться и сказать: "А чего я действительно боюсь?" - сказала военная.

Она еще раз напомнила о том, что уже знают все, не обязательно идти в армию и быть штурмовиком.

Елена Рыж еще в 2022 году присоединилась к рядам ВСУ (фото: Суспильне)

"Если боюсь, что пойду служить - слушайте, ну идти на службу - это необязательно быть пехотинцем и штурмовиком. Уж так много военных об этом говорят, что и глухие это могли бы услышать", - отметила Елена.

По ее словам, гражданские сейчас боятся и придумывают кучу отговорок.

Напомним, Елена Рыж (Иваненко) - штурмовичка и санитарка в штурмовой роте 47-й ОМБр "Магура". Вступила в ряды ВСУ в декабре 2022-го. До этого работала в ресторанном бизнесе. В последние годы перед службой была тренером по сервису и коммуникации. Бригада, в которой служит Елена, в 2023 году участвовала в наступательной кампании в Запорожье.