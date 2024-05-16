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Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Четверг 16 мая 2024 11:40
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Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома Адриана Туркевич (фото: instagram.com/adriana_turkevych)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская блогерша Адриана Туркевич и ее любимый, бизнесмен Алексей Костылев, впервые стали родителями. У пары родилась дочь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети супругов.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Адрианы Туркевич и Алексея Костылева.

Адриана Туркевич родила первенца

Девочка появилась на свет 14 мая.

Пара решила не оттягивать и сразу показать фото дочери поклонникам, а также рассекретить ее имя.

"Добро пожаловать в мир, Луиза. 14.05.2024", - подписали они серию нежных фотографий из роддома.

Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Адриана Туркевич и Алексей Костылев в первый раз стали родителями (фото: instagram.com/adriana_turkevych)

Реакция юзеров

Поклонники поздравляют молодую семью с пополнением и желают крепкого здоровья маме и девочке.

  • Мої вітання. Нехай росте здоровенька
  • Вітаю вашу родину! Яке гарне імʼя у донечки
  • Вітаю чудових батьків із днем ​​народження донечки!
  • Щирі вітання та міцного здоровʼя мамі й малечі

Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Известная украинская блогерша впервые стала мамой: нежные фото малыша из роддома

Адриана Туркевич и Алексей Костылев впервые стали родителями (фото: instagram.com/adriana_turkevych)

Отметим, что один из основателей и CEO Ninja Sushi, WOK и Pizza Алексей Костылев сделал предложение фэшн-инфлюенсерке в сентябре 2022 года.

Помолвка состоялась в США: бизнесмен устроил любимой сюрприз и сделал очень зрелищное предложение.

В небе над побережьем Майами пролетел самолет с вопросом "Adriana, will you marry me?".

Недавно мы рассказывали, что звезда "Пацанок" во второй раз стала мамой.

Также мы писали, что звезда "Спіймати Кайдаша" выходит замуж.

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