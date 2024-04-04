Известная украинская блогерша кардинально сменила имидж (фото)
Саша Бо - известная украинская блогерша, которая является мотиватором для многих девушек, решила кардинально изменить свой образ и показать это в соцсети.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Саши.
Саша Бо кардинально изменила стиль
Популярная блогерша Саша Бо показала, насколько кардинально изменила свой привычный имидж и сравнила себя в прошлом с нынешней собой.
Девушка призналась, что однажды проснулась утром и просто решила поехать в салон и покрасить волосы, чтобы измениться. Большее количество фолловеров поддержали Сашу и подчеркнули, что с новым цветом волосы ее вид стал намного моложе.
Скриншоты
Саша Бо покрасилась в более темный цвет, также сделала густую челку и укоротила длину. Раньше она имела у лица светлые пряди, которые очень нравились некоторым ее поклонникам, но пришло время для перемен.
Видео с обновленным цветом волос Бо подписала простой и лаконичной фразой: "Новая я". Она также добавила, что уже привыкла к своему имиджу.
А вот в stories Саша выложила несколько фотографий, где очевидно видна разница между ее образами.
Саша также в шутку прокомментировала другой свой коллаж, который она сделала по случаю смены имиджа: "Ничто так не украшает меня, как уверенность во взгляде, и пару пластических операций".
Раньше мы рассказывали, как Саша Бо очутилась в больнице под капельницей и назвала причину.
Также напомним, как Саша Бо окрестила дочь.