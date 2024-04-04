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Известная украинская блогерша кардинально сменила имидж (фото)

Четверг 04 апреля 2024 17:31
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Известная украинская блогерша кардинально сменила имидж (фото) Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Юлия Любченко

Саша Бо - известная украинская блогерша, которая является мотиватором для многих девушек, решила кардинально изменить свой образ и показать это в соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Саши.

Саша Бо кардинально изменила стиль

Популярная блогерша Саша Бо показала, насколько кардинально изменила свой привычный имидж и сравнила себя в прошлом с нынешней собой.

Девушка призналась, что однажды проснулась утром и просто решила поехать в салон и покрасить волосы, чтобы измениться. Большее количество фолловеров поддержали Сашу и подчеркнули, что с новым цветом волосы ее вид стал намного моложе.

Известная украинская блогерша кардинально сменила имидж (фото)Известная украинская блогерша кардинально сменила имидж (фото)Известная украинская блогерша кардинально сменила имидж (фото)

Скриншоты

Саша Бо покрасилась в более темный цвет, также сделала густую челку и укоротила длину. Раньше она имела у лица светлые пряди, которые очень нравились некоторым ее поклонникам, но пришло время для перемен.

Видео с обновленным цветом волос Бо подписала простой и лаконичной фразой: "Новая я". Она также добавила, что уже привыкла к своему имиджу.

А вот в stories Саша выложила несколько фотографий, где очевидно видна разница между ее образами.

Саша также в шутку прокомментировала другой свой коллаж, который она сделала по случаю смены имиджа: "Ничто так не украшает меня, как уверенность во взгляде, и пару пластических операций".

Раньше мы рассказывали, как Саша Бо очутилась в больнице под капельницей и назвала причину.

Также напомним, как Саша Бо окрестила дочь.

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