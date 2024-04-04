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Відома українська блогерка кардинально змінила імідж (фото)

Четвер 04 квітня 2024 17:31
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Відома українська блогерка кардинально змінила імідж (фото) Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Юлія Любченко

Саша Бо - відома українська блогерка, яка є мотиватором для багатьох дівчат, вирішила кардинально змінити свій образ та показати це у соцмережі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Саші.

Саша Бо кардинально змінила стиль

Популярна блогерка Саша Бо показала, наскільки кардинально змінила свій звичний імідж та порівняла себе у минулому з теперішньою собою.

Дівчина зізналась, що одного дня прокинулася вранці й просто вирішила поїхати у салон та пофарбувати волосся, аби змінитися. Більша кількість фоловерів підтримали Сашу та підкреслили, що з новим кольором волосся її вигляд став набагато молодшим.

Відома українська блогерка кардинально змінила імідж (фото)Відома українська блогерка кардинально змінила імідж (фото)Відома українська блогерка кардинально змінила імідж (фото)

Скріншоти

Саша Бо пофарбувалася в темніший колір, також зробила густий чубчик та вкоротила довжину. Раніше вона мала біля обличчя світлі пасма, які дуже подобалися деяким її прихильникам, але настав час для змін.

Відео з оновленим кольором волоссям Бо підписала простою і лаконічною фразою: "Нова я". Вона також додала, що вже звикла до свого іміджу.

А ось у stories Саша виклала кілька фотографій, де явно видно різницю між її образами.

Саша також жартома прокоментувала інший свій колаж, який вона зробила з нагоди зміни іміджу: "Ніщо так не прикрашає мене, як впевненість в погляді, і пару пластичних операцій".

Раніше ми розповідали, як Саша Бо опинилася у лікарні під крапельницею і назвала причину.

Також нагадаємо, як Саша Бо похрестила донечку.

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