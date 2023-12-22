"Это конец": Ефросинина призналась, что никогда не скажет мужу-военному

Ведущая и блоггер Мария Ефросинина призналась, что она никогда не делает во время ссор со своим мужем Тимуром Хромаевым, который защищает Украину. Как оказалось, артистка знает, что не должна переходить определенную границу.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Ефросинина рассказала в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата", которое она записывает вместе с певицей Олей Поляковой.

О чем говорили артистки

Полякова и Ефросинина подняли темы использования матерных слов в общении. Певица отметила, что употребляет нецензурную лексику, даже когда говорит со своим мужем.

"Мат обладает еще и обезболивающим эффектом. Боже, я поняла, чего я живу так долго со своим мужем. Если бы я не материлась на него, мы бы уже развелись еще 10 лет назад", - заявила Полякова.

Полякова и Ефросинина поговорили об употреблении нецензурной лексики (скриншот)

Что об этом думает Ефросинина

А ведущая отметила, что она тоже может материться во время ссор. Но Ефросинина никогда не употребляет "плохие слова" именно когда обращается к мужу. Избранник звезды никогда не услышит, как она его "посылает".

"На него нет. Если я ему когда-нибудь скажу: "Пошел ты...". Все, это конец. То есть я думаю, что я его больше не увижу", - объяснила Ефросинина.

Ведущая не считает, что брань и взаимные оскорбления укрепят брак. Поэтому Ефросинина относится к избраннику-военному с уважением.