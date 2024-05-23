Звезда украинских сериалов показала соблазнительные фото в красном мини-платье

Анастасия Цимбалару - известная украинская актриса, которая в последнее время довольно часто демонстрирует интересные и женственные образы, и крайний – не стал исключением.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -сообщение актрисы.

Анастасия Цимбалару показала соблазнительные фото в мини-платье

Анастасия молодая и очень талантливая актриса, которая с момента своего развода начала активно прокачивать свою женственность и делать фотосессии, а именно они помогают женщинам раскрывать себя с разных сторон, смотреть на себя по-новому и становиться более уверенными в себе, своей красоте и уникальности.

Настя, возможно, также прорабатывает некоторые вопросы, но делает это очень элегантно и эстетично. Да, в крайней фотосессии актриса предстала в красном мини-платье с интересным поясом, а высокой горловиной.

Стоит сказать, что образ главной героини сериала "Женский доктор. Новая жизнь”, довольно проста, но у него яркий цвет - красный. А это цвет страсти, уверенности, энтузиазма и сексуальности.

"Если сомневаетесь, надевайте красное", - пишет под соблазнительными фото актриса.

Анастасия Цимбалару в смелом виде (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

И в этом действительно есть доля правды, ведь красный придает женщинам шарм и роскошь и может сделать любой образ более интересным и привлекательным.

Также свой образ Настя дополнила легким макияжем и локонами.