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Известная украинская актриса показала свою новую сторону благодаря фотосессии

Вторник 16 апреля 2024 15:02
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Известная украинская актриса показала свою новую сторону благодаря фотосессии Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Юлия Любченко

Анастасия Цимбалару – известная украинская актриса, которая в последнее время удивляет своими новыми фотосессиями. Возможно, так она реагирует на свой развод.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актрисы.

Анастасия Цимбалару показала оригинальные фото

Как известно, недавно актриса рассталась со своим мужем и коллегой Григорием Баклановым. И именно после этого женщина начала делать интересные фотосессии и делиться их результатами в соцсети.

Крайнюю фотосессию Насти можно назвать интересной и оригинальной, ведь актриса выбрала очень необычный наряд. Особое внимание на себя притягивают брюки актрисы.

Эта фотосессия действительно интересная, и даже сама Цимбалару подчеркнула это описанием к фотографиям.

"Дадим право на жизнь этой немного диковатой стороне Анастасии Игоревны. Как вам она? Рассмотрела и выпустила на свободу", - пишет сама Настя.

Известная украинская актриса показала свою новую сторону благодаря фотосессииИзвестная украинская актриса показала свою новую сторону благодаря фотосессииИзвестная украинская актриса показала свою новую сторону благодаря фотосессииИзвестная украинская актриса показала свою новую сторону благодаря фотосессииИзвестная украинская актриса показала свою новую сторону благодаря фотосессииИзвестная украинская актриса показала свою новую сторону благодаря фотосессии

Анастасия Цимбалару показала свою новую сторону (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Исходя из ее слов, такой стиль не присущ актрисе, и Настя просто решила почувствовать себя по-новому и найти в себе скрытые стороны.

Женщина надела черный боди, и он стал единственной вещью в образе Анастасии, которая является обычной. Также светоотражающие брюки, напоминающие космическую атмосферу и головной убор, сделанный из заколок.

Свой особый лук Настя дополнила остроносыми серебристыми туфлями и ярким макияжем, который делает ее образ совершенным и цельным.

Раньше мы рассказывали, как известная актриса заинтриговала кадрами после развода.

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