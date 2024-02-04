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Остапчук раскритиковал участницу Нацотбора за снятие своей кандидатуры с голосования: "Разогнать зраду"

Воскресенье 04 февраля 2024 16:19
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Остапчук раскритиковал участницу Нацотбора за снятие своей кандидатуры с голосования: "Разогнать зраду" Владимир Остапчук и SKYLERR (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущий Владимир Остапчук раскритиковал решение артистки SKYLERR (Валерии Кудрявец) снять свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение 2024.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Остапчук раскритиковал Skylerr

Так, шоумен опубликовал stories, в котором отреагировал на то, что финалистка Нацотбора хочет отказаться от участия в конкурсе на этапе голосования.

Владимир процитировал ее слова о том, что ей "неинтересно участвовать в пиар-гонках и она не верит в честность результата" из-за сбоя в Дії.

Остапчук раскритиковал участницу Нацотбора за снятие своей кандидатуры с голосования: &quot;Разогнать зраду&quot;

Владимир Остапчук обратился к SKYLERR (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Подо*рать отбор и победителя, разогнать зраду, не вывезти конкуренцию", - прокомментировал решение артистки ведущий.

Также он обратился к Валерии с "советом".

"Может с таким поведением все таки на детский конкурс?", - спросил Остапчук.

Напомним, ранее певица SKYLERR объявила, что снимает свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение 2024.

Остапчук раскритиковал участницу Нацотбора за снятие своей кандидатуры с голосования: &quot;Разогнать зраду&quot;

SKYLERR (фото: instagram.com/skylerr_official)

В соцсетях она объяснила, что из-за масштабного сбоя в приложении "Дія" "голоса могли засчитаться некорректно", кроме того, возможности "понятного голосования в моменте", как это должно быть, уже не будет.

Напомним, недавно Андрей Данилко объяснил, почему сидел на Нацотборе с пластырем на щеке.

Также мы рассказывали, кто такая Екатерина Заботкина, которой все восхищаются после Нацотбора.

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