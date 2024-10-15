Известная певица высказалась о Потапе, Владе Яме и Олеге Виннике

Речь идет о хореографе Владе Яме, скандальном продюсере и рэпере Потапе, певце Олеге Виннике, а также муже Юлии Саниной Вале Бебко.

Бучинская отметила, что многие годы из этих и других артистов "лепили" идолов, а, как оказалось, это простые люди со своими страхами.

"Пусть каждого рассудит Бог и, конечно, время. Нам столько лет телевидение, радио, медиа, всевозможные глянцы лепили из них идолов и божеств, а на самом деле это оказались простые люди, со своими взглядами, страхами, возможностями и нутром. Здесь каждому свое", - лаконично отметила народная артистка Украины.

Что известно о Владе Яме

Яма выехал из Украины в первые дни полномасштабной войны. Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд.

Звезда "Танців з зірками" живет с семьей в США. Оттуда артист публикует неоднозначные фото и видео, к которым большинство его фолловеров до сих пор не могут привыкнуть. Яма не стесняется показывать, как он развлекается, а некоторые его посты и подписи на русском языке.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Где сейчас находится Потап

Рэпер и продюсер Потап после начала полномасштабного вторжения живет и работает за границей. При этом артист ни разу не объяснил публично, как именно он выехал из страны во время военного положения.

Также Потап регулярно попадает в скандалы: то из-за выступлений в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями, то из-за размышлений на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/nkblog)

Где сейчас Олег Винник

Как известно, в начале войны Винник просто исчез из медиапространства, не появлялся в соцсетях и не комментировал российское вторжение.

В настоящее время Винник находится в Германии. После начала полномасштабного вторжения России в Украину певец уехал за границу и до сих пор не возвращался.

В СМИ активно раскручивали слухи о том, что певец имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Около двух месяцев назад украинский артист стал выходить на связь со своими поклонниками.

Так, в одном из роликов он решил показать домашний огород на балконе и передать пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитникам".

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Куда "пропал" муж Саниной

Валерий Бебко привлек внимание в соцсетях после слухов о разводе, которые начали циркулировать в конце прошлого года. Представитель группы тогда заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

Позже Юлия Санина объявила о всеукраинском туре. Эти концерты проходили без участников The Hardkiss, то есть без ее мужа Вала Бебко.

Фронтвумен объяснила это решение тем, что это будет особая программа, не свойственная парням.

Эти заявления породили слухи о том, что Бебко, как и другие участники группы, возможно, скрываются за границей.

Ведущий радио "Люкс ФМ" Артур Адамов тоже размышлял на эту тему. По его мнению, продюсер группы мог покинуть Украину перед конкурсом Евровидения-2023, где его жена Юлия Санина была ведущей. Она вернулась домой, а ее муж - нет.

Бебко малоактивен в своем блоге: его последнее сообщение было опубликовано в январе 2023 года, когда группа представила клип на песню "Маяк".

Вал Бебко (фото: (instagram.com/the_hardkiss)