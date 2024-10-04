Известная певица ответила, что на самом деле ее объединяет с Потапом

Украинская певица Катя Гуменюк, которая более известная как Ассоль, а недавно выступает под псевдонимом SWOIIA, рассказала о сотрудничестве с Потапом.

По словам артистки, Потап никогда не называл ее своим продюсером. Хотя в информационном пространстве была именно такая информация.

"Я говорила, что это не так очень много раз, и мне кажется, что он тоже где-то говорил. Но на самом деле мы с ним просто сделали несколько песен и они очень классные и я их очень люблю. Я благодарна за это сотрудничество, но он никогда не был моим продюсером. Это неправда", - рассказала знаменитость.

Также SWOIIA рассказала о советах, которые он ей давал.

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

"Когда мы создавали песню "Сестра", например, потому что мы ее делали в тандеме. Это был мой посыл сделать песню о женщинах. Я написала Леше и я сказала: "Слушай, у меня такая идея, давай сделаем. И мы начали просто делать песню", - поделилась певица.

Артистка говорит, что у рэпера есть хороший опыт написания песен и к ним можно по-разному относиться. Однако на то время они были актуальны и это были хиты.

"Мне очень жаль, что вот так у него в жизни как-то сложилось. Но я не судья и я не смогу его понять, потому что он находится там, а я сижу здесь. Мы в разных реальностях", - отметила исполнительница.