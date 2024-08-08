Виктор Павлик и его молодая жена снялись в романтической фотосессии: "Для счастья нужно немного"
Виктор Павлик вместе со своей избранницей, женой Екатериной Репяховой, удивили сеть романтическими кадрами.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram возлюбленной музыканта рассказывает, в каких образах они появились и как отреагировали пользователи.
Новая фотосессия Павлика и Репяховой
На опубликованных кадрах супруги позировали в похожих по цвету нарядах. Екатерина появилась в бежевом аутфите, состоявшем из широких брюк и блузы с поясом. Его она подчеркнула босоножками на невысоких каблуках, собранными в пучок волосами, аксессуарами и выразительным макияжем.
В то время как 58-летний артист появился на снимках в брюках и рубашке светлого оттенка. Завершили образ белые кроссовки.
Пара показала романтические кадры (Фото: instagram.com/repyahovakate)
"Как для счастья немного нужно", - подписала фото Репяхова.
Влюбленные поженились в 2020 году (Фото: instagram.com/repyahovakate)
Реакция сети
Подписчики активно отреагировали на новый контент от звездной семьи. Они не пожалели для них комплиментов:
- "И у вас все для этого есть"
- "Невероятная хорошая пара, нет смысла слушать других людей"
- "Будьте счастливы"
- "Очень красивые, очень нежно и чувственно… Счастья вам"
- "Невероятные и такие счастливые".
Что известно о браке Павлика с Репяховой
На своем концертным директоре Павлик женился в конце мая 2020 года. В июне 2021 года у них родился сын Михаил. Екатерина, как известно, почти на 30 лет младше своего избранника.
Брак с Репяховой является для артиста четвертым. До этого он имел официальные отношения с Ларисой Созаевой, в браке с которой у них родился сын Павел. Перень умер в августе 2020 года после 2-летней борьбы с раком костей.
От предыдущих браков у знаменитости есть еще сын Александр и дочь Кристина.
На днях Павлик довел до слез трогательным обращением к покойному сыну.
Также бывшая жена артиста рассказывала, как переживает смерть сына.