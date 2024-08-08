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Виктор Павлик и его молодая жена снялись в романтической фотосессии: "Для счастья нужно немного"

Четверг 08 августа 2024 10:50
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Виктор Павлик и его молодая жена снялись в романтической фотосессии: "Для счастья нужно немного" Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова
Автор: Любовь Блажко

Виктор Павлик вместе со своей избранницей, женой Екатериной Репяховой, удивили сеть романтическими кадрами.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram возлюбленной музыканта рассказывает, в каких образах они появились и как отреагировали пользователи.

Новая фотосессия Павлика и Репяховой

На опубликованных кадрах супруги позировали в похожих по цвету нарядах. Екатерина появилась в бежевом аутфите, состоявшем из широких брюк и блузы с поясом. Его она подчеркнула босоножками на невысоких каблуках, собранными в пучок волосами, аксессуарами и выразительным макияжем.

В то время как 58-летний артист появился на снимках в брюках и рубашке светлого оттенка. Завершили образ белые кроссовки.

Виктор Павлик и его молодая жена снялись в романтической фотосессии: &quot;Для счастья нужно немного&quot;Виктор Павлик и его молодая жена снялись в романтической фотосессии: &quot;Для счастья нужно немного&quot;Виктор Павлик и его молодая жена снялись в романтической фотосессии: &quot;Для счастья нужно немного&quot;Пара показала романтические кадры (Фото: instagram.com/repyahovakate)

"Как для счастья немного нужно", - подписала фото Репяхова.

Виктор Павлик и его молодая жена снялись в романтической фотосессии: &quot;Для счастья нужно немного&quot;Виктор Павлик и его молодая жена снялись в романтической фотосессии: &quot;Для счастья нужно немного&quot;Влюбленные поженились в 2020 году (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Реакция сети

Подписчики активно отреагировали на новый контент от звездной семьи. Они не пожалели для них комплиментов:

  • "И у вас все для этого есть"
  • "Невероятная хорошая пара, нет смысла слушать других людей"
  • "Будьте счастливы"
  • "Очень красивые, очень нежно и чувственно… Счастья вам"
  • "Невероятные и такие счастливые".

Что известно о браке Павлика с Репяховой

На своем концертным директоре Павлик женился в конце мая 2020 года. В июне 2021 года у них родился сын Михаил. Екатерина, как известно, почти на 30 лет младше своего избранника.

Брак с Репяховой является для артиста четвертым. До этого он имел официальные отношения с Ларисой Созаевой, в браке с которой у них родился сын Павел. Перень умер в августе 2020 года после 2-летней борьбы с раком костей.

От предыдущих браков у знаменитости есть еще сын Александр и дочь Кристина.

На днях Павлик довел до слез трогательным обращением к покойному сыну.

Также бывшая жена артиста рассказывала, как переживает смерть сына.

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Екатерина Репяхова Виктор Павлик Звезды шоу-бизнеса
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