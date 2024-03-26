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Писатель и переводчик Остап Украинец мобилизовался в ВСУ

Вторник 26 марта 2024 15:16
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Писатель и переводчик Остап Украинец мобилизовался в ВСУ Остап Украинец (фото: Facebook)
Автор: Иванна Пашкевич

В Вооруженные силы Украины вслед за Сергеем Жаданом мобилизовался писатель и переводчик, основатель и автор YouTube-канала "Твоя подпольная гуманитарка" Остап Украинец.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу писателя.

Остап Украинец мобилизовался в ВСУ

По словам переводчика, сейчас он находится в учебном центре.

Также он отметил, что новых видео на его научно-популярном канале о гуманитарных науках "Твоя подпольная гуманитарка" не будет.

Пока он решает, в какой части будет служить и другие административные вопросы.

Писатель и переводчик Остап Украинец мобилизовался в ВСУ

Остап Украинец (фото: facebook)

"Итак, товарищи. Я окончательно мобилизовался, уже в учебном центре. Это означает, что вся мужская часть Гуманитарки сейчас в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет. А книжки будут, но ясно, что медленнее. Всего в Гуманитарке осталась только Катря и на ней издательство", - поделился Остап.

"Я еще не знаю, что будет с моими текущими переводами, но видимо что они не будут делаться. Сейчас разбираюсь, в какой части в конце концов буду служить, и решаю админвопросы. Вроде есть вариант, но это еще в процессе. А там будет видно", - написал он.

Краткая биография писателя

Остап Украинец исследует жанры исторической прозы и фэнтези. Его дебют в литературе состоялся в 2017 году с рассказом "Маланка", опубликованным в журнале "Мир фэнтези".

В том же году, в июне, в альманахе "Новая проза" вышел рассказ "Адвент", что послужило основой для романа "Малхут", представленного на XXIV Форуме издателей во Львове.

Ранее мы рассказывали, что в ряды ВСУ мобилизовался известный украинский актер Алексей Тритенко.

Это сделал также музыкант Сергей Силаков, известный как thekomakoma.

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