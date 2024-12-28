"Холостяк-13": как Терен комментировал свое финальное решение и почему сделал именно такой выбор

В пятницу, 27 декабря, состоялся финал романтического реалити "Холостяк 13" , где главным героем стал Александр Терен. Он выбрал волонтера и переводчицу немецкого языка Инну Белень, объяснив свое решение тем, что они имеют схожие взгляды на жизнь.

Финал "Холостяка 13"

Накануне все трое - и обе финалистки, и главный герой - волновались, поскольку всех ждало важное решение. Поэтому, встретившись с каждой из претенденток, Александр детально озвучил свою позицию.

Александр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Общаясь с Анастасией, он сказал, что его привлекает ее необычность и умение смело говорить то, что она думает. А также ему нравится ее женская энергия. Однако Терен выразил волнение из-за того, что не совсем понимает, что скрывается за той женской энергией, которую Анастасия так уверенно транслирует. Поэтому ветеран не смог ответить взаимными чувствами и сказал, что их жизненные взгляды существенно отличаются.

Участница достойно приняла такой выбор и сказала, что сделала от себя все, что могла. Более того, она добавила, что в жизни может случиться все, и, возможно, они в будущем еще возобновят общение. Александр провел финалистку к машине и попрощался с ней. Их прощальный диалог получился довольно милым и теплым.

Финал "Холостяка-13" (скриншот)

Финал "Холостяка-13" (скриншот) Финал "Холостяка-13" (скриншот)

Что же касается победительницы, то сначала главный герой помучил ее интригой и назвал определенные моменты, которые его настораживают. В частности, речь идет о ревности. Инна неоднократно давала понять Александру, что ревнует его к другим девушкам. Однажды дошло даже до того, что после его поцелуев с участницами она насыпала мужчине соль в кофе, чтобы дать понять, что ей неприятно.

Но Терен отметил, что Белень обладает рядом качеств, которые его привлекают, и что в целом их взгляды на жизнь очень похожи. Он подчеркнул то, что девушка, так же как и он, демонстрирует активную жизненную позицию и стремится всем помочь. Александр искренне признался, что влюбляется, а потому хочет строить дальнейшие отношения с Инной.

Финал "Холостяка-13" (скриншот) Инна Белень (скриншот)

На пост-шоу после "Холостяка" зрители смогут узнать подробнее, удалось ли паре остаться вместе и строить отношения уже за рамками шоу.