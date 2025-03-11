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В популярном среди украинцев креме для лица нашли вещество, которое вызывает рак

Вторник 11 марта 2025 17:20
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В популярном среди украинцев креме для лица нашли вещество, которое вызывает рак В креме La Roche-Posay нашли опасное вещество (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Компания L'Oréal в США отзывает все партии средств для лечения акне Effaclar Duo под брендом La Roche-Posay, который также популярен среди украинцев. В составе крема содержится опасный канцероген - бензол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Bloomberg.

Что известно

Крем содержит пероксид бензоила, который эффективно борется с акне, уничтожая бактерии, вызывающие воспаление. Однако, независимая лаборатория из Коннектикута Valisure обнаружила, что при определенных условиях пероксид бензоила может разлагаться на бензол - вещество, которое относится к канцерогенам.

Valisure попросила Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвать загрязненные средства. В то же время, Агентство по охране окружающей среды США отметило, что вероятность заболеть в результате использования средства низкая, однако риск нельзя игнорировать.

Известно, что пероксид бензоила разлагается и образует бензол при определенных обстоятельствах. Компонент бензина может вызвать рак.

В популярном среди украинцев креме для лица нашли вещество, которое вызывает рак

Крем Effaclar Duo, в котором нашли опасное вещество

В L'Oreal заявили, что тестирование выявило следы опасного вещества в одной партии продукта.

"В тесном сотрудничестве с FDA, мы решили снять с продажи Effaclar Duo и изъять оставшиеся средства с рынка", - говорится в заявлении L’Oreal.

В компании также сообщили, что улучшенная формула Effaclar Duo вскоре будет доступна.

К слову, продукция других косметических брендов тоже оказалась небезопасной. Следы бензола нашли в косметике Clinique, Proactiv, Clearasil и Taro, однако в меньших количествах.

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