В популярном среди украинцев креме для лица нашли вещество, которое вызывает рак
Компания L'Oréal в США отзывает все партии средств для лечения акне Effaclar Duo под брендом La Roche-Posay, который также популярен среди украинцев. В составе крема содержится опасный канцероген - бензол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Bloomberg.
Что известно
Крем содержит пероксид бензоила, который эффективно борется с акне, уничтожая бактерии, вызывающие воспаление. Однако, независимая лаборатория из Коннектикута Valisure обнаружила, что при определенных условиях пероксид бензоила может разлагаться на бензол - вещество, которое относится к канцерогенам.
Valisure попросила Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвать загрязненные средства. В то же время, Агентство по охране окружающей среды США отметило, что вероятность заболеть в результате использования средства низкая, однако риск нельзя игнорировать.
Известно, что пероксид бензоила разлагается и образует бензол при определенных обстоятельствах. Компонент бензина может вызвать рак.
Крем Effaclar Duo, в котором нашли опасное вещество
В L'Oreal заявили, что тестирование выявило следы опасного вещества в одной партии продукта.
"В тесном сотрудничестве с FDA, мы решили снять с продажи Effaclar Duo и изъять оставшиеся средства с рынка", - говорится в заявлении L’Oreal.
В компании также сообщили, что улучшенная формула Effaclar Duo вскоре будет доступна.
К слову, продукция других косметических брендов тоже оказалась небезопасной. Следы бензола нашли в косметике Clinique, Proactiv, Clearasil и Taro, однако в меньших количествах.
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