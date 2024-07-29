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Известная блогерша раскрыла имя новорожденного сына

Понедельник 29 июля 2024 13:15
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Известная блогерша раскрыла имя новорожденного сына Настя Скальницкая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известная украинская блогерша Настя Скальницкая (в прошлом - Талпа), недавно вторично ставшая мамой, раскрыла имя своего новорожденного сына.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), это она сделала в своем Telegram-канале.

Как Скальницкая назвала сына

Так, блогерша родила мальчика 26 июля. Она рассказывала, что роды были быстрыми. Сейчас Скальницкую и ее малыша уже выписали домой.

Из роддома ее встречали муж и дочь от первого брака. Также поздравить Настю с рождением сына пришли ее друзья.

Известная блогерша раскрыла имя новорожденного сына

Скальницкая и мужчина (фото: t.me/skalnytskaa)

И теперь она впервые рассказала, как назвала сына. Малыш получил красивое имя - Михаил.

Известная блогерша раскрыла имя новорожденного сына

Как Скальницкая назвала ребенка (скриншот)

Такой выбор блогерша объяснила тем, что сначала у нее было четыре варианта имени для мальчика: Владимир, Михаил, Илья и Богдан. Впрочем, тогда ее избранник был против.

А потом муж Скальницкой все же решил, что сын будет Михаилом. Сама блогерша нежно называет малыша Мишей.

Известная блогерша раскрыла имя новорожденного сына

Скальницкая и ее муж (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Что известно о Скальницкой

Блогер активно ведет соцсети уже несколько лет. Ее первым мужем был бизнесмен Дмитрий Талпа, от которого она родила дочь Милану. Также Скальницкая участвовала в шоу "Пара на мільйон".

В сентябре прошлого года Настя во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Богдан Скальницкий.

К слову, недавно мы рассказывали, что блогерша-миллионница взялась "воспитывать" военных, которые не помогли ей донести цветы.

Кроме этого, ранее Максим Галкин спел на украинском в Юрмале.

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