Відома блогерка розкрила ім'я новонародженого сина
Відома українська блогерка Настя Скальницька (у минулому - Талпа), яка нещодавно вдруге стала мамою, розкрила ім'я свого новонародженого сина.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це вона зробила у своєму Telegram-каналі.
Як Скальницька назвала сина
Так, блогерка народила хлопчика 26 липня. Вона розповідала, що пологи були швидкими. Нині Скальницьку та її малюка вже виписали додому.
З пологового її зустрічали чоловік та донька від першого шлюбу. Також привітати Настю з народженням сина прийшли її друзі.
Скальницька та чоловік (фото: t.me/skalnytskaa)
І нині вона вперше розповіла, як назвала сина. Малюк отримав красиве ім'я - Михайло.
Як Скальницька назвала дитину (скріншот)
Такий вибір імені блогерка пояснила тим, що спочатку вона мала чотири варіанти імені для хлопчика: Володимир, Михайло, Ілля та Богдан. Втім, тоді її обранець був проти.
А потім чоловік Скальницької усе ж вирішив, що син буде Михайлом. Сама блогерка ніжно називає малюка Мішею.
Скальницька та її чоловік (фото: instagram.com/skalnytska.n)
Що відомо про Скальницьку
Блогерка активно веде соцмережі вже декілька років. Її першим чоловіком був бізнесмен Дмитро Талпа, від якого вона народила доньку Мілану. Також Скальницька брала участь у шоу "Пара на мільйон".
У вересні минулого року Настя вдруге вийшла заміж. Її обранцем став бізнесмен Богдан Скальницький.
До слова, нещодавно ми розповідали, що блогерка-мільйонниця взялася "виховувати" військових, які не допомогли їй донести квіти.
Окрім цього, раніше Максим Галкін заспівав українською в Юрмалі.