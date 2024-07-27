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Известная украинская блогерша родила сына: первые трогательные фото

Суббота 27 июля 2024 14:49
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Известная украинская блогерша родила сына: первые трогательные фото Настя Скальницкая родила второго ребенка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Настя Скальницкая (в прошлом - Талпа) во второй раз стала мамой. 26 июля она родила мальчика.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал инфлюэнсерши.

Скальницкая родила второго ребенка

В соцсетях Анастасия поделилась первыми трогательными фото, из которых можно узнать, что вес мальчика составляет 3910 г, а рост 52 см. Малыш появился на свет в 9 часов утра.

Известная украинская блогерша родила сына: первые трогательные фотоБлогерша родила сына (Фото: t.me/skalnytskaa)

На одном из опубликованных кадров отец малыша осторожно держит его за крошечную ручку, на другом - держит на руках.

Известная украинская блогерша родила сына: первые трогательные фотоИзвестная украинская блогерша родила сына: первые трогательные фото Известная украинская блогерша родила сына: первые трогательные фотоПервые кадры с малышом (Фото: t.me/skalnytskaa, instagram.com/skalnytska)

"Вы узнаете первые", - подписала Скальницкая серию снимков, которые выложила в сеть.

Кроме того, в других публикациях в Telegram блогерша делилась подробностями родов и показывала фото и видео.

Известная украинская блогерша родила сына: первые трогательные фотоИзвестная украинская блогерша родила сына: первые трогательные фотоСкальницкая показывала подготовку к родам (Фото: t.me/skalnytskaa)

Кто такая Настя Скальницкая

Девушка стала известной после участия в проекте "Пара на миллион", которая выходила на "Новом канале". Там она в паре с участником "Лиги смеха", комиком Марком Куцеваловым соревновалась за главный приз - денежное вознаграждение, а также имела с мужчиной романтические отношения. Однако после завершения реалити они разошлись.

Второй раз Настя вышла замуж в сентябре прошлого года. Ее избранником стал бизнесмен Богдан Скальницкий.

Известная украинская блогерша родила сына: первые трогательные фотоНастя Скальницкая с мужем и дочерью (фото: instagram.com/skalnytska.n)

От первого брака с предпринимателем Дмитрием Талпой у звезды есть дочь Милана.

По профессии Скальницкая является флористом. За ее страницей в Instagram следят более 900 тысяч подписчиков.

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