Галкин спел на украинском языке в Юрмале. Это попало на видео
Российский шоумен Максим Галкин, осуждающий полномасштабную войну РФ против Украины, вышел на сцену музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024 года. И там он исполнил популярную песню.
Как выступил Галкин и как реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Муж Пугачевой исполнил украинскую песню
Так, юморист и шоумен решил спеть "Смереку". Эту композицию в 1969 году написал Любомир Яким. Песня была создана для ансамбля "Троїсті музики". А потом она стала хитом, ее исполняют популярные артисты и сейчас.
Когда Галкин пел, зрители улыбались и подпевали. Также в кадр попал Андрей Данилко. Он был в своей "фирменной" черной маске, но оставаться неузнаваемым она ему уже не помогает.
Артист, выступающий в образе Верки Сердючки, снимал выступление Галкина на видео.
Данилко на концерте в Юрмале (скриншот)
Выступление мужа Аллы Пугачевой попало на видео. Концерт транслировался на YouTube, а затем отрывки "разлетелись" в сети.
В комментариях под постом из фан-аккаунта Пугачевой юзеры пишут:
- "Спасибо, Максим, за поддержку нашей страны, хорошее исполнение песни"
- "Браво"
- "Как чисто поет".
Кроме этого, музыкант Андрей Макаревич, также осудивший путинский режим, уже поделился фото, сделанными во время фестиваля. На них можно увидеть Пугачеву, Данилко, Галкина, Нино Катамадзе и других артистов.
Звезды в Юрмале (фото: facebook.com/makarevichav)
Кстати, недавно мы рассказывали,как Данилко прямо со сцены здоровался с Пугачевой.
Кроме того, ранее стало известно, что Коля Серга ответил, в чем разница между военными и гражданскими.
Во время написания материала были использованы источники: пост из фан-аккаунта Пугачевой в Instagram, Facebook Макаревича.