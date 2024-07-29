Галкин спел на украинском языке в Юрмале. Это попало на видео

Российский шоумен Максим Галкин, осуждающий полномасштабную войну РФ против Украины, вышел на сцену музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024 года . И там он исполнил популярную песню.

Как выступил Галкин и как реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Муж Пугачевой исполнил украинскую песню

Так, юморист и шоумен решил спеть "Смереку". Эту композицию в 1969 году написал Любомир Яким. Песня была создана для ансамбля "Троїсті музики". А потом она стала хитом, ее исполняют популярные артисты и сейчас.

Когда Галкин пел, зрители улыбались и подпевали. Также в кадр попал Андрей Данилко. Он был в своей "фирменной" черной маске, но оставаться неузнаваемым она ему уже не помогает.

Артист, выступающий в образе Верки Сердючки, снимал выступление Галкина на видео.

Данилко на концерте в Юрмале (скриншот)

Выступление мужа Аллы Пугачевой попало на видео. Концерт транслировался на YouTube, а затем отрывки "разлетелись" в сети.

В комментариях под постом из фан-аккаунта Пугачевой юзеры пишут:

"Спасибо, Максим, за поддержку нашей страны, хорошее исполнение песни"

"Браво"

"Как чисто поет".

Кроме этого, музыкант Андрей Макаревич, также осудивший путинский режим, уже поделился фото, сделанными во время фестиваля. На них можно увидеть Пугачеву, Данилко, Галкина, Нино Катамадзе и других артистов.

Звезды в Юрмале (фото: facebook.com/makarevichav)