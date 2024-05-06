Вы ее не узнаете: как сегодня выглядит главная героиня фильма "Спеши любить" (фото)
20 лет назад вышел фильм "Спеши любить", который до сих пор остается любимым для многих из нас. Интересно, знаете ли вы, как изменилась главная героиня Мэнди Мур за это время?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сейчас выглядит и чем занимается актриса культовой мелодрамы.
Как изменилась Менди Мур
В нулевые было выпущено множество фильмов, которые стали очень популярными по всему миру, если не культовыми.
Девушки, как известно, особенно любят романтические ленты того времени за их трогательные истории.
В списке топ-10 фильмов многих на первом месте стоит знаменитая мелодрама "Спеши любить" 2002 года с Мэнди Мур и Шейном Уэстом в главных ролях.
Лента рассказывает о парне по имени Лэндон Картер, самом популярном старшекласснике в школе, и Джейми Салливан, обычной и застенчивой девушке, дочери местного священника.
Мэнди Мур и Шейн Вест (фото: кадр из фильма)
Актриса, которая играла Джейми, мгновенно стала кумиром для многих девушек. На нее хотели быть похожими все!
С того времени прошло более 20 лет. Мэнди продолжает сниматься, хотя для широкой аудитории она почти исчезла с телеэкранов.
Сегодня женщина даже не похожа сама на себя. Только в редких ракурсах можно узнать актрису, от которой мы фанатели в нулевых.
При этом, стоит отметить, что выглядит Мур хорошо.
Мэнди Мур (фото: instagram.com/mandymooremm)
Сейчас ей 40 лет, она замужем за солистом фолк-рок-группы Dawes Тейлором Голдсмит и воспитывает двух сыновей.
Мэнди Мур с семьей (фото: instagram.com/mandymooremm)
Раньше мы писали, как сейчас смотрятся главные актеры увлекательного детектива "Шерлок".
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