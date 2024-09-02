Известная актриса осудила "встрявшего" в языковой скандал Цымбалюка: "Знал, что ему ничего не будет"

Украинская актриса Инна Приходько высказалась о языковом скандале, в который недавно попал Тарас Цымбалюк. Сначала артист веселился под русские песни, а потом выдал пост, в котором будто бы и признал ошибки , но при этом заявил, что его "смешали с г*ном" и на нем пиарятся.

"Очень досадно, что множество актеров промолчали, умолчали. И что они его поддержали. Я очень много времени анализировала эту всю ситуацию и в конце концов я поняла, что институт репутации, он у нас отсутствует. И здесь вопрос больше даже к работодателям", - заявила артистка.

По ее словам, продюсеры и те, кто создает украинские фильмы и сериалы, "пропускают мимо" такие инциденты. И они зовут на съемки Цымбалюка. При этом Приходько отметила, что не понимает тех, кто поддержал артиста после скандала.

Инна Приходько (скриншот)

"Слушайте, то, что он делает хорошее - это прекрасно, но каждый сознательный украинец сейчас помогает, донатит и так далее. Но ведь это не значит, что можно и нужно слушать русское и выставлять это так на широкую общественность", - отметила артистка .

"Он этого не понял. Мало того, мне почему-то кажется, что это не последний зашквар, который еще будет. Может, он еще, на фоне этого хайпа, себе и подписчиков еще добавляет. Знаешь, как говорится, черный пиар - он тоже пиар" , – также добавила она.

При этом Приходько предполагает, что Цымбалюк мог специальнопойти на такой шаг. Актриса уверяет, что не боится осуждения за критику Тараса, ведь выбирает свой путь.

"Мне кажется, что он еще, возможно, и специально это сделал. Может, он знал, что ему за это ничего не будет. Ну я же не знаю, что у него в голове, честно, но это да, это очень досадно", - заявила Инна.

"От некоторых людей я даже не ожидала, что они его поддерживают. Но видишь, получилось как получилось. Я не боюсь. Для меня важнее быть честной перед собой, быть честной с моим небольшим количеством подписчиков, с моими поклонниками", - резюмировала она.