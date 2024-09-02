Відома акторка засудила Цимбалюка, який "встряг" у мовний скандал: "Знав, що йому нічого не буде"

Українська акторка Інна Приходько висловилася про мовний скандал, в який нещодавно потрапив Тарас Цимбалюк. Спочатку артист веселився під російські пісні, а потім видав допис, в якому ніби й визнав помилки , але при цьому заявив, що його "змішали з л*йном" та на ньому піаряться.

"Дуже прикро, що безліч акторів промовчали, замовчали. І що вони його підтримали. Я дуже багато часу аналізувала цю всю ситуацію і врешті-решт я зрозуміла, що інститут репутації, він у нас відсутній. І тут питання більше навіть до роботодавців", - заявила артистка.

За її словами, продюсери та ті, хто створює українські фільми й серіали, "пропускають повз" такі інциденти. І вони далі кличуть на зйомки Цимбалюка. При цьому Приходько зазначила, що не розуміє тих, хто підтримав артиста після скандалу.

Інна Приходько (скріншот)

"Слухайте, те, що він робить хороше - це прекрасно, але кожен свідомий українець зараз допомагає, донатить і так далі. Але ж це ж не означає, що можна і треба слухати російське і виставляти оце отак на широкий загал", - зазначила артистка.

"Він цього не зрозумів. Мало того, мені чомусь здається, що це не останній зашквар, який ще буде. Може він ще, на фоні цього хайпу, собі і підписників ще додає. Знаєш, як кажуть, чорний піар - він теж піар", - також додала вона.

При цьому Приходько припускає, що Цимбалюк міг навмисно піти на такий крок. Акторка запевняє, що не боїться осуду за критику Тараса, адже обирає власний шлях.

"Мені здається, що він ще, можливо, і спеціально це зробив. Може він знав, що йому за це нічого не буде. Ну я ж не знаю, що в нього в голові, чесно, але це так, це дуже прикро", - заявила Інна.

"Від деяких людей я навіть не очікувала, що вони його підтримують. Але бачиш, вийшло як вийшло. Я не боюсь. Для мене важливіше бути чесною перед собою, бути чесною з моєю невеличкою кількістю підписників, з моїми прихильниками", - резюмувала вона.