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Кличко рассказал, какой будет главная елка Украины, и будет ли ярмарка

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Киев, Среда 30 ноября 2022 16:01
Кличко рассказал, какой будет главная елка Украины, и будет ли ярмарка Известно, какой будет главная елка Украины (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве установят новогоднюю елку, которая будет символом несокрушимости. Она будет с энергосберегающими гирляндами и верхушкой в виде герба Украины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Елка будет искусственной, 12 метров в высоту и будет украшена энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора.

Также неподалеку от генератора будут установлены точки для подзарядки телефонов и других гаджетов.

"После праздников бизнес, который дает генератор и обеспечит его работу, обещает передать этот генератор военным", - сказал мэр.

Где возьмут украшения на елку

Елку установят как обычно на Софийской площади. Все украшения на новогоднее дерево предоставит бизнес и меценаты.

В частности, елка будет украшена украшениями прошлых лет. Будет 1000 игрушек синего и желтого цвета, а также 500 белых голубей.

Верхушку елки будет украшать Герб Украины. Нижняя часть дерева будет оформлена стендами с флагами стран.

Мэр отметил, что массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет.

Раньше мы публиковали фото, как будет выглядеть елка в центре Киева.

Также мы писали, как украинские города планируют праздновать Новый год.

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