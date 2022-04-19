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Свята в умовах війни: психолог відповіла, чи доречно відзначати Великдень

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Вівторок 19 квітня 2022 15:03
Свята в умовах війни: психолог відповіла, чи доречно відзначати Великдень Фото: Чи доречно відзначати свята під час війни (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Зовсім скоро Україна відзначатиме Великдень і у більшості людей, які перебувають у відносній безпеці, виникають питання і сумніви: "а чи доречно зараз чомусь радіти та щось святкувати".

На це питання дала відповідь психолог Галина Волошина з "Психологічної підтримки".

Чому відзначати свята потрібно

На думку фахівця, відзначати свята і чогось радіти потрібно обов'язково. І це буде абсолютно доречно. Вона рекомендує радіти приємним подіям, звісточкам від друзів і обов'язково відзначати й інші сімейні свята.

"Якщо ви отримали хорошу новину або друзі надіслали смішний мем – не стримуйте в собі радість. Якщо у вас наближається важлива подія (наприклад, день народження) – відзначайте, не відкладайте це на потім", - радить Волошина.

Прийміть ситуацію і живіть в реальності

Психолог вважає, що необхідно прийняти ситуацію, яка склалася і продовжувати жити в новій реальності. Зараз емоційний стан у всіх нестабільний: то вгору, то вниз.

Але, коли ми задовольняємо свої невеликі потреби, які приносять нам задоволення, то рівень дофаміну в організмі підвищується. І наш емоційний стан вже поступово може вирівнюватися і приходити в норму.

Особливо це важливо для дітей. Вони зараз вимагають більше нашої уваги та турботи, в ще більше – щасливого дитинства (навіть в умовах війни). Якщо є така можливість-то порадуйте дітей, створіть для них хоча б маленьке свято, подаруйте їм добру казку.

Поради для батьків щодо святкування Великодня

По можливості, проведіть свято в колі найближчих. Нехай діти допомагають в приготуванні пасок, дайте їм можливість прикрасити випічку, розфарбувати яйця. Похваліть за творчі здібності. Можете влаштувати конкурс"чия писанка красивіша".

Пограйте з дітьми в ігри з яйцями. Їх це відверне, розвеселить і дасть відчуття того, що життя триває і свята ніхто не скасовував.

Набитки

Дитина тримає в руці пасхальне яйце носиком вгору, а ви б'єте по ньому своїм пасхальним яйцем. Потім навпаки, дитина б'є своїм пасхальним яйцем протилежним кінцем по вашому пасхальному яйцю. Чиє яйце розіб'ється з обох сторін, той програв і віддає своє яйце тому, хто виграв.

У котка

З похилого місця з перешкодами котять яйця одне за іншим, намагаючись котити так, щоб потрапити своїм яйцем в яйце партнера. Правила: хто більше потрапляє, той більше виграє.

Хованки

Кладуть кілька шапок, під одну з них кладуть яйце. Хто вгадає під якою шапкою лежить яйце, той виграв.

Прокоти біля воротця

Разом з дитиною розкрутіть свої великодні яйця на траві (поле). Чиє яйце довше крутиться, той виграє і забирає обидві яйця собі.

Психолог підкреслює, що радість, веселощі та святкування – це те, що нас пов'язує з довоєнним періодом. Те, що дає можливість відновлювати та підтримувати свій емоційний баланс. І це те, що дарує надію на краще і наближає нас з кожним днем до перемоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які є 4 правила святкування Великодня в умовах війни.

А також ми розповідали, як приготувати дитячі великодні кекси.

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