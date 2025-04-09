Забудьте про "глазунью" и "яйця в смятку": как на украинском правильно называются эти блюда

Мы уже привыкли использовать названия блюд из яиц и даже не задумываемся, что большинство из них не являются украинскими. Украинский язык имеет собственные названия для популярных блюд из яиц.

Как правильно называть на украинском блюда из яиц, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение украинской радиоведущей Ольги Багний в TikTok .

В нашей ежедневной речи до сих пор встречаются русизмы, особенно когда речь идет о бытовых вещах - в том числе и кулинарии. Блюда из яиц, которые часто появляются на завтрак, мы привыкли называть привычными, но не всегда корректными словами. На самом деле украинский язык имеет свои точные и благозвучные названия для таких блюд.

Обратите внимание на правильные соответствия:

не "яічніца" - а яєшня або яєчня

не "глазунья" - а оката яєчня (бо жовтки схожі на очі, а не на "глаза") або яєчня-око

не "яічніца-болтунья" - а яєчня зі збитих яєць або омлет, або яєчня-збовтанка

не "растітєльноє масло" - а олія

не "слівочноє масло" - а вершкове масло

не "жарять" - а смажать

Яйца - это не только полноценное блюдо, но и важный ингредиент в выпечке, в частности в тесте для пончиков или пончиков.

И еще одна мелочь: не говори "яйцо в смятку", лучше - яйцо "зварене некруто" (когда желток мягкий), или же "круто", если оно сварено полностью.

Еще интересные названия:

"Заколочена яєчня" - так называли размешанные яйца, жаренные на сковороде. И ближайший аналог на английском - scrambled eggs

"Бабка з яєць" - запеченные яйца со сметаной, сыром или крупами. Очень похоже на запеканку или фритату.

"Омлет" - это слово французского происхождения, которое часто употреблялось в дореволюционных украинских рецептах. Сейчас его можно заменить на "яєчну запіканку".

Ковтушка - это старинное название детского блюда из яиц. Это жидкая "яєчня", взбитая с молоком.

Заливанка - яйца, которыми заливают другие продукты. Можно использовать как название блюда и как название техники приготовления.