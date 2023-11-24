Супруги из Киева превратили свою квартиру в "фабрику дронов" (видео)

На фоне полномасштабного вторжения РФ украинцы столкнулись с неотложной проблемой - нехваткой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов. Для усиления обороноспособности страны профессионалы и инженеры-любители объединились ради создания собственных "машин".

При подготовке материала были использованы Instagram-страницы @aleksandronfpv и @verok__v, CNN.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как некоторые из украинцев изготавливают дроны в собственном доме.

Дефицит летательных аппаратов

В последнее время в Украине формируется массовое движение по производству беспилотников. Такая инициатива украинцев направлена на решение проблемы с недостатком летательных аппаратов в продолжающемся конфликте с РФ.

Дефицит БПЛА и дронов связан, в частности, с тем, что они играют решающую роль в обеспечении возможностей разведки и наблюдения, которые становятся все более востребованными на фоне противодействия российской агрессии.

Кроме того, во время войны летательные аппараты могут предотвращать потери личного состава, атаковать врага, поддерживать коммуникации, даже просто поднимать боевой дух защитников Украины.

"Фабрика дронов" в квартире

Украинцы Александр и Вера рассказали свою историю любви и волонтерства, переросшую в изготовление дронов. В одном из своих сообщений в Instagram девушка рассказала, что недавно стала женой.

"Несколько месяцев назад мы поженились. "Но где же ваши кольца и почему вместо детей у вас появились дроны", спросите вы", - отметила волонтер.

Подробности рассказал Александр.

"В наши планы с женитьбой вмешалась проклятая война. И вместо того, чтобы планировать свадьбу, мы начали волонтерить. Сначала мы кормили покинутых из-за войны животных. Потом - окопные свечи, печки, маскировочные кикиморы. И думать о свадьбе как-то постоянно было некогда", - вспомнил он.

Вера отметила, что им на глаза все чаще стали попадаться материалы о FPV-дронах, "реально приближающих нас к победе".

"Плюс ребята, которые берут у нас маскировку, все чаще стали спрашивать: "Не делаете ли вы дроны? Нам нужны дроны", - добавила она.

Александр отметил, что со временем пара решила жениться по-тихому, "без пафоса". А на сэкономленные деньги - изготавливать дроны.

"Даже один дрон приблизит нас к счастливой жизни гораздо реальнее золотых украшений или пафосных нарядов", - считает волонтер.

По словам девушки и украшения, и кольца можно приобрести и после победы.

"А сейчас мы - счастливые, женатые, без обручальных колец. Зато - с дронами. Смотреть, как эти малыши доставляют свои "подарочки", любят по всему миру", - напомнила она.

Ее муж добавил, что останавливаться - не стоит.

"Работаем дальше. И благодаря вам и вашей поддержке мы соберем и отправим еще много таких "птичек". Сделать донат можно по ссылке в наших профилях. Мы очень благодарны всем своим подписчикам и всем, кто приобщается. Вместе - к победе", - подытожила волонтер.

Отметим также, что недавно пара стала известна и за пределами Украины. Об их деятельности сняли сюжет журналисты CNN.