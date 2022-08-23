Як розпізнати негативну енергетику в домі і позбутися від неї: дієві способи
Негативна енергетика може оселитися в будь-якому домі. Вона впливатиме на психоемоційний стан домочадців, на здоров'я, фінансове благополуччя, стосунки в родині. Як же її розпізнати і позбутися?
Про це пише Meta.
Чи є в домі негативна енергетика?
Якщо ви стикаєтеся з проблемами, описаними нижче, треба з цим щось робити:
- посуд часто б'ється,
- ламається сантехніка чи побутові прилади,
- лізуть комахи та інші шкідники,
- кімнатні рослини в'януть і не приживаються,
- домашні тварини йдуть із дому чи гинуть,
- губляться речі,
- часті проблеми з проводкою,
- при зачинених дверях та вікнах відчуваються протяги.
Домочадці, що живуть в будинках з поганою енергетикою, почуваються сонними та втомленими, бачать погані сни, часто лаються між собою, відчувають безпідставний страх чи тривогу.
Як з'являється погана енергія?
- Ви, або члени родини приносите негатив в житло.
- У домі знаходяться чужі речі, які можуть негативно впливати на атмосферу.
- Заздрісники "бажають вам добра"
- В багатоквартирному домі почуття, емоції інших людей можуть проектуватися на вас.
Як позбутися негативної енергетики в будинку
Розпочніть із себе: розслабтеся, прийміть теплу ванну, вимкніть телефон і перегляньте улюблений фільм. Коли ви досягнете гармонії з собою, можна буде очищати й дім.
- Свячена вода
Візьміть склянку свяченої води та пройдіть по дому, читаючи молитву, яку знаєте напам'ять. Під час читання окроплюйте всі предмети в будинку (особливо кути) водою.
- Свічки
Запаліть три церковні свічки. Обходьте оселю за годинниковою стрілкою, починаючи з вхідних дверей.
Не забувайте освітлювати полум'ям навіть найдрібніші предмети, а коли дійдете до спальні, приділіть цьому місцю пильну увагу.
Для цього візьміть свічки в праву руку і тричі перехрестіть ними ліжко. Після того, як свічки догорять, викиньте їх у сміття і не залишайте вдома. Після завершення ритуалу ретельно вимийте руки з милом та сіллю, щоб змити з них негативну енергію.
- Очищення сіллю
Зробіть соляний розчин (5-7 ст. л. солі на 5 л води), перелийте його в пульверизатор і обробіть квартиру. Також можна просто розставити місткості із сіллю по кутах та затишних місцях житла.
М'які меблі та килими можна посипати сіллю, почекати годину, а потім пропилососити або протерти щіткою.
Раніше ми писали, що значить розбита чашка у вівторок, середу чи інший день.
Також повідомлялося, що в жодному разі не можна робити в будинку, щоб не накликати біду.