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Як розпізнати негативну енергетику в домі і позбутися від неї: дієві способи

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Вівторок 23 серпня 2022 14:06
Як розпізнати негативну енергетику в домі і позбутися від неї: дієві способи Як розпізнати негативну енергетику в домі (фото: unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

Негативна енергетика може оселитися в будь-якому домі. Вона впливатиме на психоемоційний стан домочадців, на здоров'я, фінансове благополуччя, стосунки в родині. Як же її розпізнати і позбутися?

Про це пише Meta.

Чи є в домі негативна енергетика?

Якщо ви стикаєтеся з проблемами, описаними нижче, треба з цим щось робити:

  • посуд часто б'ється,
  • ламається сантехніка чи побутові прилади,
  • лізуть комахи та інші шкідники,
  • кімнатні рослини в'януть і не приживаються,
  • домашні тварини йдуть із дому чи гинуть,
  • губляться речі,
  • часті проблеми з проводкою,
  • при зачинених дверях та вікнах відчуваються протяги.

Домочадці, що живуть в будинках з поганою енергетикою, почуваються сонними та втомленими, бачать погані сни, часто лаються між собою, відчувають безпідставний страх чи тривогу.

Як з'являється погана енергія?

  • Ви, або члени родини приносите негатив в житло.
  • У домі знаходяться чужі речі, які можуть негативно впливати на атмосферу.
  • Заздрісники "бажають вам добра"
  • В багатоквартирному домі почуття, емоції інших людей можуть проектуватися на вас.

Як позбутися негативної енергетики в будинку

Розпочніть із себе: розслабтеся, прийміть теплу ванну, вимкніть телефон і перегляньте улюблений фільм. Коли ви досягнете гармонії з собою, можна буде очищати й дім.

  • Свячена вода

Візьміть склянку свяченої води та пройдіть по дому, читаючи молитву, яку знаєте напам'ять. Під час читання окроплюйте всі предмети в будинку (особливо кути) водою.

  • Свічки

Запаліть три церковні свічки. Обходьте оселю за годинниковою стрілкою, починаючи з вхідних дверей.

Не забувайте освітлювати полум'ям навіть найдрібніші предмети, а коли дійдете до спальні, приділіть цьому місцю пильну увагу.

Для цього візьміть свічки в праву руку і тричі перехрестіть ними ліжко. Після того, як свічки догорять, викиньте їх у сміття і не залишайте вдома. Після завершення ритуалу ретельно вимийте руки з милом та сіллю, щоб змити з них негативну енергію.

  • Очищення сіллю

Зробіть соляний розчин (5-7 ст. л. солі на 5 л води), перелийте його в пульверизатор і обробіть квартиру. Також можна просто розставити місткості із сіллю по кутах та затишних місцях житла.

М'які меблі та килими можна посипати сіллю, почекати годину, а потім пропилососити або протерти щіткою.

Раніше ми писали, що значить розбита чашка у вівторок, середу чи інший день.

Також повідомлялося, що в жодному разі не можна робити в будинку, щоб не накликати біду.

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