"Открываю ФЛП в Испании": Волошин после бегства из Украины сделал новое заявление

Что сказал Волошин

Звезда пообщался со своими подписчиками и ответил на один из вопросов. В сообщении юзер спрашивал Александра о его дальнейших планах на жизнь в Испании. Пользователь подчеркнул, что также сейчас живет за границей, и не понимает, что делать дальше: оставаться или возвращаться домой.

Волошин не стал откладывать ответ и сделал новое заявление. В частности, он отметил, что собирается открывать в новой для себя стране ФЛП: будет платить там налоги и "делать это с кайфом", поскольку будет понимать, куда идут эти средства.

"Я думаю, если бы вы оказались в моей ситуации, то у вас бы вообще не было варианта возвращаться в Украину. Я строю другую жизнь, но при этом не забываю о своем доме. Не вижу своих детей в Украине. Открываю ФЛП в Испании, буду платить здесь 20% налогов и буду делать это с кайфом, потому что знаю и вижу, куда они идут", - написал Александр.

"Если придет лидер, который реально начнет менять систему, я думаю, что вернусь и чем смогу - помогу, но при этом мои дети будут жить в Европе или Америке", - также отметил он.

Ответ Александра (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Что известно о выезде Волошина и почему его критиковали

Слухи о бегстве инфлюэнсера из страны появились не так давно - на фоне того, что он исчез из соцсетей, поудалял свои посты в Instagram и видео с YouTube. В этот момент в сети начали сплетничать о том, что, вероятно, мужчина уже находится за пределами Украины, а позже всплыли его фото, сделанные в одном из аэропортов.

Фото Александра, появившихся в сети (Фото: t.me/vasha_guvernantka)

Затем Александр и сам решил прервать молчание и заявил, что действительно покинул Украину. Он объяснял, что не собирается возвращаться сюда, пока здесь не изменится система.

К слову, накануне, в июле, Волошин попал в базу Центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.

Волошин в базе "Миротворца" (фото: myrotvorets.center/criminal)

В источнике отмечалось, что блогер оказался там из-за участия в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространения российской пропаганды, участия в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушении на независимость и территориальную целостность нашей страны.

Александр, реагируя на подобные упреки в свой адрес, говорил, что он "шокирован и не знает, что ему делать дальше".

На фоне этих обстоятельств на него полилась волна критики, которая продолжается и сейчас, - теперь уже из-за его выезда в Испанию.