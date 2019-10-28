ВПС США вивели на орбіту секретні супутники для військових експериментів

Фото: міні-шаттл X-37B (wikipedia.org / NASA)

Секретний міні-шатл X-37B повернувся на землю, провівши в космосі 780 днів

ВПС США запустили кілька раніше невідомих малих супутників з борту секретного американського міні-шаттла X-37B. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Корабель повернувся на Землю 27 жовтня і приземлився в Космічному центрі імені Кеннеді (мис Канаверал, штат Флорида) після рекордних 780 діб на орбіті.

"З сьогоднішньої успішною посадкою X-37B завершив найтриваліший політ і успішно виконав усі завдання місії", - сказав директор управління швидких можливостей ВПС США Ренді Вальден.

Корабель два роки проводив у космосі військові експерименти.

До цього моменту Міноборони США не повідомляло про запуск супутників, в каталозі на спеціалізованому сайті ВВС вони теж не зазначені. Немає цих супутників і на сайті ООН з питань космічного простору NASA.

Безпілотний орбітальний літак X-37B розроблений компанією Boeing в інтересах ВПС США. Детальне призначення і спектр вирішуваних апаратом завдань не розголошуються. Згідно з офіційним формулюванням Пентагону, X-37 призначений для відпрацювання технологій багаторазових космічних апаратів, а також проведення експериментів з поверненням їхніх результатів на землю. Апарат може доставляти на орбіту і назад до 900 кілограмів вантажу.

Нагадаємо, 18 жовтня дві жінки-астронавтки вперше в історії одночасно вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 жовтня NASA запустила ракету-носій з супутником ICON, призначений для вивчення іоносфери Землі.